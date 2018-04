Místopředseda ČSSD Foldyna je pro referendum o EU, budou-li ho lidé chtít

Než jste byl zvolen, mluvil jste o tom, že sociální demokracie si musí uvědomit, kdo jsou její typičtí voliči a řekl jste, že to je muž pracující u soustruhu nebo žena pracující jako prodavačka v supermarketu, která má dvě děti. ČSSD to podle vás dosud tak nevnímala?

Sociální demokracie to neakcentovala tak, aby to vnímali ti lidé. Neviděli to tak, byli znepokojeni, že si jich naše politika tolik nevšímá. Nenašli se v našem pojetí sociální politiky.

To, že jste usilovali například o progresivní zdanění a stále o něj usilujete...

Progresivní zdanění je obecná záležitost. Lidé byli zklamáni, že konkrétní věci v sociální politice se netýkaly jich.

Tak mi dejte příklad. Jak by ČSSD mohla pomoci ženě s nízkým příjmem se dvěma dětmi?

Matka samoživitelka by měla mít daleko větší úlevy než tomu bylo dosud. Pakliže její děti chodí řádně do školy, vychovává je, pojďme jí dát větší odpočty. Pojďme bonusovat lidi, kteří se snaží, aby z jejich dětí vyrostli řádní občané, kteří chodí do práce. Bez rozlišení jsme přispívali všem, i těm, kteří řádně nepracují a berou si děti jako záminku toho, že čerpají nějaké sociální dávky. Takhle to být nemůže.

Proč jste neprosadili zálohované výživné, když jste byli nejsilnější vládní stranou?

To je něco, co mě velmi znepokojovalo. Byl jsem takovým hlasem na poušti. Bylo to kvůli koaličnímu vládnutí, nebyla k tomu snaha z druhé strany. Kde je vůle, je i cesta, ale my jsme tu vůli dostatečně silně neprojevovali.

Můžeme s hnutím ANO znovu vyjednávat

Sociální demokracie vyjednávala o vytvoření menšinové vlády s ANO, kterou by tolerovali komunisté. To zkrachovalo. Co by se teď mělo podle vás dít?

Významným moderátorem teď bude pan prezident. Jasně dává najevo, že chce, aby tady byla nějaká vláda po těchto volbách. Očekávám, že s panem Babišem projdou všechny alternativy a najdou takovou, se kterou se premiér v demisi vrátí z Hradu. Na nás to teď až tak není.

Zůstanete už v každém případě v opozici, nebo když budete hnutím ANO osloveni za nových podmínek, se jí ještě můžete vlády účastnit?

To bychom byli Taliban, kdybychom řekli, že za žádnou cenu ne. Jestliže přijde hnutí ANO s novými návrhy, tak je sociální demokracie bude zase projednávat, o tom jsem přesvědčen. Míč je na straně ANO. My jsme připraveni jednat o realistických nabídkách.

Myslíte, že by mělo ANO přijít s jiným kandidátem na premiéra?

Je to jedna z možností, aby jednání nezkrachovalo.

Předchozí vládní koalice byla velmi úspěšná

Byl byste v takovém případě pro to, aby se obnovila bývalá vládní koalice ANO, ČSSD, KDU-ČSL?

Domnívám se, že pakliže předchozí vládní koalice byla velmi úspěšná a spolupráce těchto stran se pozitivně promítla do života v České republice. Není důvod, proč bychom hledali nějaké jiné řešení. Možná i ty minulé konflikty vznikly zbytečně. Vidíte, že o ty věci o demisích-nedemisích, o korunových dluhopisech, že se o to dnes nikdo nezajímá. To byla strategie předchozího vedení ČSSD a já jsem přesvědčen, že byla chybná.

Na sjezdu jste mluvil také o tom, že slova jako vlast a vlastenectví dostaly negativní nálepku. A že být členy Evropské unie je v našem zájmu, ale že náš národní zájem je výš, než to, že jsme v Evropské unii. Jak jste to myslel?

Naše odpovědnost k občanovi, našemu občanovi je více, než naše odpovědnost k Evropské unii.

Jak by se to mělo projevit?

Mělo by se promítnout tak, že bychom měli zůstat členy Evropské unie, ale jsou určité věci, které patří do národních zájmů České republiky a ty budeme prosazovat, spolu s partnery ze zemí V4 a ještě spolu s Rakouskem. Globalizační tlak musí mít nějaké mantinely. A to jsou národní zájmy. Není to žádný nacionalismus, je to národní zájem. Dám vám příklad. Německo, jeho firmy, v Rusku investuje ohromné peníze. Německo výrazně komunikuje s ruskou ekonomikou, ale němečtí politici v rámci Evropské unie velmi tvrdě stanoví různé sankční požadavky. Evropská unie a zájem německé ekonomiky, německého národa jsou také dvě různé věci.

V programu SPD nenašel Foldyna „nějaký fašismus“

Pro jistotu se zeptám, zda sdílíte názor vašich kolegů z ČSSD, že SPD Tomia Okamury je pro vás zapovězená ke spolupráci.

SPD je velmi komplikovaný subjekt. Já jsem v jejich programu nenašel žádné věci, které bych definoval jako nějaký fašismus, nicméně výstupy některých členů jsou velice kontroverzní a je potřeba o nich jednat. Ale já nejsem představitel inkvizice, abych někoho dával na hranici.

Čili pro vás osobně nějaká spolupráce s SPD na vládní spolupráci možná je, nebo není?

Na politickou spolupráci členská základna ČSSD v této chvíli ještě není připravena.

A co se týče tématu, o kterém mluví nejen SPD, ale zmínil to opakovaně i prezident Zeman, a to je hlasování o setrvání Česka v Evropské unii, vy byste pro přijetí zákona o obecném referendu, který by takové hlasování umožnil, byl, nebo ne?

Jsem pro to, aby v zákonu o referendu byly všechny možnosti, včetně mezinárodních smluv. A to za předpokladu, že technické parametry těch možností budou jiné, než je obvyklé referendum. To znamená, že tam bude osmdesátiprocentní účast, dvoutřetinová většina, že tam nebude prostá většina. Nelíbí se mi, abych a priori lidem odebíral možnost rozhodovat i o těchto věcech.

Konkrétně pro referendum o této otázce byste byl?

Pakliže si veřejnost přeje, aby se konalo, tak v rámci mantinelů, které říkám, ano.

A vy byste v referendu o Evropské unii hlasoval jak?

Já bych hlasoval pro setrvání v Evropské unii.