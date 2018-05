Babiš vymyslel, jak prosadit mise a vyhovět KSČM. Nehlasovat o Pobaltí

„KSČM nemá, jak jsem to pochopil, problém s navyšováním našich vojáků v Iráku, v Mali a v Afghánistánu,“ řekl po jednání Babiš. V Pobaltí by se podle něj počet vojáků neměl nyní měnit. Mandát pro armádu v Pobaltí platí do poloviny roku 2019.

O misích má Sněmovna hlasovat v pátek. Navrhli to lidovci a byla pro to většina stran. Zařazení bodu na jednání Sněmovny nepodpořili komunisté, SPD Tomia Okamury a ODS (jak hlasovali jednotliví poslanci, se můžete podívat zde). Komunisté a SPD jsou obecně kritičtí vůči misím a vojenské angažovanosti v zahraničí, podle ODS je má prosazovat až vláda s důvěrou, kterou zatím Andrej Babiš nezískal.

KSČM kritizovala návrh vládního prohlášení chystané vlády ANO s ČSSD kvůli závazku posilovat české zahraniční mise. Babiš ve středu řekl, že o formulaci ještě jednal s předsedy KSČM a ČSSD Vojtěchem Filipem a Janem Hamáčkem. Sociální demokraté už přitom hlasují v referendu o dříve vyjednaném znění programového prohlášení. Senát schválil mise i s plánovaným zvýšením počtu vojáků v Pobaltí.

Ještě letos má v případě schválení návrhu odjet do Afghánistánu až o 140 vojáků více. Česká armáda má nyní v zemi mandát na 250 vojáků, kteří působí v Kábulu a na základně Bagrám. Nově by se měli vydat do provincie Lógar, kde by cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků. V Mali se má mandát zvýšit z 50 na 120 lidí.

Více vojáků – až 110 místo nynějších 65 – má zamířit také do Iráku. Příští rok by do země mohla vyjet chemická jednotka. Armáda navíc čeká na vyjádření NATO, které v Iráku plánuje spustit vlastní misi. České jednotky by pak mohly být do této mise zapojeny a případně v ní i posíleny.