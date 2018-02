Zemřel Miroslav Šlouf. Muž, který pomohl ČSSD i samotnému Zemanovi

Informaci o Šloufově úmrtí potvrdily deníku MF DNES zdroje blízké rodině a poté pro iDNES.cz i sám Šloufův syn Ondřej.

Miroslav Šlouf, který v září oslavil 69. narozeniny, byl v posledních týdnech v nemocnici. Měl hned několik zdravotních problémů.

„Je dlouhodobě hospitalizován a nikdo neumí určit, kdy bude možné, aby mohl mluvit s novináři, natož aby ho mohli navštívit,“ uvedl koncem ledna Jiří Bejlovec, mladý muž, ze kterého Šlouf v roce 2014 po odchodu ze Strany práv občanů udělal předsedu hnutí Obroda a jenž ho v nemocnici často navštěvoval (více v textu Zemanova bývalého spolupracovníka Šloufa už osud prezidenta nezajímá).

Šlouf se v roce 1974 stal na Praze 3 předsedou obvodního výboru SSM, o rok později vstoupil do KSČ; ze strany vystoupil až v roce 1991.

V 90. letech se poprvé objevil po boku Miloše Zemana. Vymyslel pro něj autobus Zemák, pomohl mu v roce 1998 uspět ve volbách a stal se jeho hlavním poradcem. V jeho týmu vznikl například i spis Olovo pomlouvající Petru Buzkovou.

V roce 2003 převzal lobbistickou firmu Slávia Consulting, jejíž služby si najímala například nadnárodní ropná společnost Lukoil.

Velké přátelství, které náhle skončilo

Šlouf byl známý též jako mistr zákulisních dohod a znalec podsvětí. Volal si například s tehdejším kmotrem podsvětí Františkem Mrázkem, o čemž Zeman podle některých věděl. Právě nahrávka telefonního hovoru Šloufa s kmotrem Mrázkem sehrála zřejmě svou roli i v rozpadu dlouholetého spojenectví se Zemanem (podrobnosti čtěte zde), které přišlo hned poté, co se stal Zeman prvním přímo zvoleným prezidentem.

Chvíli se Šlouf snažil především Zemanovu okolí pomstít. Poté ukončil podnikatelskou kariéru, zavřel v politicko-podnikatelských kruzích legendární kancelář ve Školské ulici v centru Prahy a odešel si „užívat důchod“.

Na Zemana zanevřel. Prý ho zklamal. „Od nástupu, otevírání korunovačních klenotů, až po některé konkrétní věci jeho politiky,“ uvedl příklady Šlouf v roce 2014 (celý rozhovor čtěte zde).

A jejich vzájemný vztah už se od té doby nezměnil. „Je jasné, že po všem, co se mezi ním a Milošem Zemanem stalo, mu moc nefandí. On už na podobné otázky říká, že je mu to jedno, že na to kašle,“ uvedl jeho spolupracovník Jiří Bejlovec na dotaz, komu Šlouf fandí, letos v lednu před prezidentskou volbou.



Miroslav Šlouf na archivním videu z roku 2013: