Politik ČSSD si vybral peníze, než se ztratil. Zmizení mohlo být úmyslné

Byla středa 9. května, přesně 7:15, kdy kamera zachytila Petříka naposledy. V tu chvíli byl osmdesát kilometrů od domova, v Kobližné ulici v Brně, v ulici s obchody a bankami. Právě z bankomatu jedné z nich podle informací MF DNES zrovna vybíral peníze. Důkazem je fotografie z kamery na bankomatu. Díky ní znají policisté Petříkův oděv. „Na sobě měl kostkovanou bundu na zip. Pod bundou měl modré triko s bílým nápisem a znakem Tom Tailor 1962 přes celou hruď,“ popsala po politikově zmizení mluvčí olomouckých policistů Irena Urbánková.

Informaci o výběru peněz potvrdila MF DNES Petříkova manželka Lenka. Řekli jí to policejní vyšetřovatelé. „Já ale nevím, kolik vybral. Ani to nezjistím, my jsme měli dva účty, každý svůj,“ řekla. Co zpráva o výběru peněz znamená pro další vyšetřování, nechtěli policisté včera hodnotit.

Policejní mluvčí Irena Urbánková oznámila, že policie po Petříkovi stále intenzivně pátrá, ale že z taktických důvodů nebude sdělovat nic bližšího. Mluvčí Urbánková přešla i otázku, zda pátrači některé verze již vyloučili a zda zvolili nějakou nejpravděpodobnější.

Politiky už měl plné zuby

Petříkova manželka Lenka má však jasno. „My jsme to vyhodnotili tak, že už měl všeho dost a zmizel. Nikomu o sobě nedal vědět, to už je dlouhá doba, aby nás nechával v nejistotě,“ řekla. Je otázka, čeho mohl mít dost. „Někdo říkal, že už měl politiky plné zuby, jeho rodiče jsou nemocní, o zahradu je třeba se starat,“ dodala.

Jako radní na olomoucké radnici však měl Miroslav Petřík v posledních dnech mnohem vážnější starosti, než je pouhá údržba zahrady. Na tamním magistrátu, v jedné ze stavebních firem a na Povodí Moravy zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle informací MF DNES se zajímají o výstavbu protipovodňových opatření, která během několika let mají vyjít na tři čtvrtě miliardy.

Miroslav Petřík zmizel nečekaně. Ještě v neděli 6. května byl na kole s dcerou a nic nenasvědčovalo tomu, že by chystal něco mimořádného. Hned v pondělí ráno však požádal sekretářku v Technických službách, aby na ten den zrušila všechny schůzky.

Mluvil o „zdravotní indispozici“. Další den byl svátek a ve středu ráno zrušil zbytek všech plánovaných akcí.

Ten den v 5:42 poslal čtyřem lidem z Olomoucka esemesku, v níž se omlouval, že nedorazí na dvoudenní konferenci Odpady 21 v Ostravě, kde měl vystupovat. A znovu to vysvětloval neurčitými zdravotními problémy, o nichž však blízcí vůbec nic netuší. „Nevím o tom, že by měl zdravotní komplikace,“ říká Lenka Petříková.

O hodinu a půl po odeslání omluvné esemesky kolegům politika zachytila kamera v Brně a od té doby o něm nikdo nemá žádné zprávy. Ten záběr není zajímavý jen tím, že je na něm zachycený při výběru peněz. Ale také tím, co má na sobě. Bunda a triko k jeho manažerskému stylu nesedí.

„Chodil výhradně v košili a saku, všude a pořád,“ řekl politikův dlouholetý kamarád, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Manželé Petříkovi žijí odděleně, dál se ale navštěvují a udržují mimořádně vřelé vztahy. Třeba loňské Vánoce trávili společně. „Má nadstandardní vztahy i s oběma dcerami, starší vyženil a mladší, tu zvlášť miloval. Už kvůli ní bych nevěřil, že by všechny opustil,“ míní Holásek.

Petřík žil ve zrekonstruovaném bytě v olomoucké Wanklově ulici, v němž před časem žila celá rodina. A tento byt přidělává Petříkově manželce další starosti.

„Inkaso chodilo jemu, platil ho převodem z účtu. Jestli platí dál, to nevím. Takže každým dnem čekám na upomínku,“ říká žena, jež je spolumajitelkou bytu.

ČSSD řeší, co s kandidátkou

Minulý týden jednala v Olomouci rada města a včera mělo schůzi zastupitelstvo. Na obou jednáních Petřík z ČSSD samozřejmě chyběl, ostatní radní a spolustraníci ze zastupitelstva však tvrdí, že jeho absence nijak neztěžuje ani neovlivňuje chod města.

V čele Technických služeb ho už měsíc zastupuje provozní náměstek Jiří Fryc. „Musím teď dělat věci, které jsou nad rámec mých obvyklých povinností, ale žádné nepřekonatelné problémy nejsou. Já tady pracuju od roku 2001 a pana Petříka jsem zastupoval už mnohokrát,“ řekl Fryc.

Petříkovo zmizení musí řešit i jeho straničtí kolegové. V navrhované kandidátce ČSSD do komunálních voleb figuruje na čtvrtém místě, což je dost vysoko na to, aby strana riskovala, že ji takový kandidát v kampani nepodpoří.

„Městská organizace se musí vyjádřit do 19. června, kdy má schůzi. Kandidátky bude okresní výkonný výbor schvalovat 25. června, abychom je do konce měsíce mohli odevzdat,“ řekl předseda OVV ČSSD v Olomouci Jaromír Malý.