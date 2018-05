Zmizet chtěl sám, myslí si manželka pohřešovaného olomouckého radního

„Neumím si to absolutně vysvětlit. Nevěřím, že by zmizel a nechal tu sedmnáctiletou dceru, kterou nadevše miloval, a nic by jí neřekl,“ kroutí hlavou ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek – jeden z nejlepších přátel zdejšího politika ČSSD a šéfa olomouckých Technických služeb a radního Miroslava Petříka.

Petřík v pondělí své sekretářce nahlásil, že má zdravotní potíže, a ať mu zruší schůzky. Ve středu sám SMS zprávou zrušil svou účast na odborné konferenci o odpadech v Ostravě. A od té doby o něm nikdo neví. „V prvních dnech mě napadly všechny možné verze. Nevíme o žádných jeho zdravotních problémech,“ říká manželka Lenka Petříková.

„Přikláním se k tomu, že toho měl tak dost, že prostě zmizel,“ vypráví. Politik se předminulý týden záhadně ztratil, a zatímco policie intenzivně prověřuje všechny možné verze, manželka Lenka je přesvědčená především o jedné: že sám zmizet chtěl.

Díky její exkluzivní výpovědi lze rekonstruovat události posledních dní před tím, než s ním jeho blízcí ztratili kontakt.

Naposledy ho rodina viděla v neděli 6. května. „Byla jsem v práci, on byl s dcerou na kole,“ vzpomíná jeho žena. V ten den ještě nic nenasvědčovalo tomu, že by se po Petříkovi měla slehnout zem.

Vše se však mění hned následujícího dne. Petřík nejprve přichází ráno do své kanceláře v budově Technických služeb, ostatně jako obvykle. Najednou sekretářku žádá, ať mu zruší všechny schůzky, a odchází. „Informoval ji o nějaké zdravotní indispozici,“ říká Lenka Petříková.

Druhý den do práce už nešel a ve středu ráno zrušil zbytek plánovaných akcí. Ten den brzy ráno, přesně ve 5:42 však poslal čtyřem lidem z Olomoucka esemesku. Omlouval se v ní, že nedorazí na dvoudenní konferenci Odpady 21 v Ostravě, kde měl ten den vystupovat. Opět to vysvětluje zdravotními problémy, o kterých však do té doby nikdo neslyšel.

Ve středu se ho už pokouší sehnat i manželka, která žije odděleně. „Potřebovala jsem s ním mluvit, ale celý den byl nedostupný. Informovala jsem se na Technických službách a ve čtvrtek nás kontaktovala sekretářka, že je pořád nedostupný, že se nedostavuje na schůzky,“ líčí žena. V pátek kontaktuje policii.

80 kilometrů od domova

Naposledy Petříka zachytila kamera v Brně. Bylo to ve středu, přesně v 7:15, hodinu a půl poté, kdy odeslal omluvnou esemesku kolegům. Na záběru se právě prochází Kobližnou ulicí, osmdesát kilometrů daleko od domova. Co dělá v ulici s obchody a bankami, není jasné. Každopádně manažer, který jezdil služebním autem s vlastním řidičem, byl na první pohled k nepoznání.

„Na sobě měl kostkovanou bundu na zip. Pod bundou měl modré triko s bílým nápisem a znakem Tom Tailor 1962 přes celou hruď,“ popsala mluvčí policistů Irena Urbánková.

Sportovní oblečení však k Petříkovu stylu nesedí. „Chodil výhradně v­košili a saku,“ říká Břetislav Holásek. Právě s ním plánoval Petřík, že se v ­těchto dnech potká. „Nemluvil o ­tom, že by měl jakékoliv problémy či zdravotní potíže. Mirek nebyl nějak chronicky nemocný. Byl nekuřák, žádný velký pijan. Zároveň neměl ani jiné důvody, aby zmizel. Finančně na tom nebyl špatně,“ vypráví Holásek.

Ačkoliv Petřík má trvalou adresu v domě v olomoucké vilové čtvrti Domovina blízko Galerie Šantovka, fakticky žil už roky ve Wanklerově ulici blízko Gorazdova náměstí. Má tam zrekonstruovaný byt, kde žil se dvěma dcerami a manželkou. Dnes bydlí odděleně. „Mají ale velmi dobrý až nadstandardní vztah. Stejně tak s oběma dcerami, starší vyženil a mladší, tu zvlášť miloval. Už kvůli ní bych nevěřil, že by všechny opustil,“ říká Holásek.

O údajných zdravotním problémech, jimiž Petřík vysvětloval neúčast na konferenci, nic neví ani jeho manželka. „Mohl to tajit, ale nevíme o ničem,“ řekla. „Je to pro nás nepochopitelné.“

Policejní razie na radnici

Čeho mohl mít dost a jaké starosti by ho vedly k tomu, že by odešel a ­nedal o sobě vědět, neupřesnila. Jako radní Olomouce měl v posledních dnech starosti například s policejním vyšetřováním. Na tamním magistrátu a v jedné ze stavebních firem a následně na Povodí Moravy zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Dosud nebyl nikdo obviněn a policie důvody razie sdělit nechce.

Podle informací MF DNES se kriminalisté zajímají o výstavbu protipovodňových opatření, která během několika let mají vyjít na tři čtvrtě miliardy. „Lidé toho napovídají mnoho, já zase slyšel, že ve vyšetřování jeho jméno být zmiňováno nemělo,“ tvrdí Holásek.

Osmačtyřicetiletý Miroslav Petřík je každopádně úspěšný manažer a politik a v Olomouci má pověst vlivného muže. Zastupitelem hanáckého města se poprvé stal v roce 1994, kdy byl i náměstkem primátora, a mandát dvakrát obhájil. Od roku 1999 byl předsedou představenstva Technických služeb, jejichž ředitelem se stal v roce 2007, získal i post krajského zastupitele. Už když seděl na olomoucké radnici, platil za toho, kdo za sociální demokracii domlouvá vše podstatné.

Jeden příklad: půl roku po komunálních volbách, v polovině roku 2015, začala ČSSD na olomoucké radnici připravovat místa placená z ­veřejných peněz pro své příznivce. Petřík tehdy dorazil do kanceláře za tehdejší vedoucí odboru vnějších vztahů Danielou Horňákovou, členkou ODS. Jako neuvolněný radní jí oznámil, že skončí.

Úřednice následně 21. května přišla k tajemníkovi magistrátu a oznámila mu, že k poslednímu červnu se vzdává funkce. Petřík tehdy nechtěl komentovat, kdo jej za Horňákovou poslal, proč za ní šel právě on, když k tomu neměl žádné oprávnění či mandát.

Stejně podivné jako Petříkovo zmizení jsou i reakce jeho spolupracovníků. Všichni vzkazují, že o zmizení svého šéfa nesmějí mluvit. „Jsme vázáni mlčenlivostí,“ řekla Petříkova sekretářka Pavla Holubčíková a stejnou větu po ní vzkázal i jeden z náměstků.

Také Petříkův osobní řidič Petr Kubját nechtěl odpovědět na dotazy, zda ve středu, kdy byl politik viděn naposledy, jej vezl do Brna. „To jsou věci, které řeším s policií. Osobně si ale nemyslím, že by se poslední dny choval nějak zvláštně,“ řekl Kubját, syn náměstkyně ČSSD v Olomouckém kraji.