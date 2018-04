Rok od „kauzy Pelta“ policie vyšetřuje další podvody s fotbalovým pažitem

V tomto týdnu se podle důvěryhodného zdroje MF DNES uskutečnily domovní prohlídky v některých českých firmách, které se zabývají buď organizováním těchto zakázek, nebo přímo dodávkou trávníků.

Policisté pro některé doklady byli znovu i na ministerstvu školství, pod které spadá i sport. „Tento týden poskytlo ministerstvo policii součinnost týkající se některých žadatelů dotací na podporu sportu. Vzhledem k vyšetřování nemůžeme poskytovat další informace,“ potvrdilo včera stručně ministerstvo školství.

Množina firem, které v Česku dodávají povrch hřišť a z dotací na jejich stavbu by mohly profitovat, je poměrně malá. Celý případ odstartovala trestním oznámením plzeňská firma Vysspa Sports Technology, která rovněž podniká v tomto oboru, ale nezúčastnila se kartelu těch ostatních, jež podle konstrukce vyšetřovatelů manipulovaly se zakázkami. Vysspa se zabývá kompletní výstavbou hřišť pro různé sporty. „V tuto chvíli to komentovat nebudeme,“ uvedl jednatel společnosti Vysspa Jaroslav Karásek. Dotazy si nechal poslat e-mailem, nicméně do uzávěrky neodpověděl.

Nejprve se Vysspa obracela na Úřad pro hospodářskou soutěž a pak i na policii. „Obviněn zatím nikdo nebyl, ale čeká se to. Jde o trestný čin pletichy při veřejné soutěži, protože i trávníky se platí z dotací od ministerstva,“ uvedl důvěryhodný zdroj blízký vyšetřování.

Redakce zná i jména dvou firem, jejichž jednatelé v případu figurují jako podezřelí. Na dotaz se odmítli k čemukoli vyjádřit.

Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu zatím případ nekomentuje. „Kolegové vzkazují, že k tomu nebudou podávat žádné informace,“ uvedl včera mluvčí kriminální centrály Jaroslav Ibehej.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, jejíž úřad sportovní dotační kauzy dozoruje, odepsala, že nyní žádná realizace „neprobíhá“. Takže prověřování je asi ještě v raném stadiu.

S „kauzou Pelta“ aktuální případ souvisí nepřímo a má společný začátek už zhruba před třemi roky. Policisté totiž dostali tip, že ovlivňování zakázek na trávníky má pod palcem přímo Miroslav Pelta, a začali ho odposlouchávat. Dostali ho nakonec kvůli něčemu úplně jinému.

Pelta podle policistů nezákonně spolurozhodoval o rozdělení dotací, které tekly z ministerstva školství. Mimo jiné se tak podle vyšetřovatelů snažil znovu si zajistit zvolení do čela fotbalového svazu. Policie kromě něj obvinila například bývalou náměstkyni ministerstva Simonu Kratochvílovou.

Výslechy v plném proudu

Ani vyšetřování hlavní větve „kauzy Pelta“ ještě není zdaleka u konce. Policie se podle informací MF DNES teprve chystá poprvé vyslechnout obviněného předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu a rovněž obviněného sekretáře unie Jana Boháče. Ještě jednou bude nejspíš muset na výslech i exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), aby se vyjádřila k obvinění Jansty. Valachová tvrdí, že o ničem nevěděla.

Fotbalový boss Pelta s ministerskou náměstkyní Kratochvílovou jsou policií obviněni, že v pronajatém bytě nezákonně porcovali dotace a domlouvali se na obsazení výběrové komise, která projekty bodovala, aby jim jejich plány vyšly. Klíčovým důkazem jsou odposlechy z tohoto bytu.

Peníze pak tekly do projektů, na nichž měly zájem vlivné osoby. Tendry na stavbu navíc vyhrávaly firmy spřízněné s Peltou.

Na seznamu problematických dotací za půl miliardy, jejichž rozdělování prošetřuje policie, je například i sportovní hala u školy v Brně-Žabovřeskách. Ministerstvo na stavbu poslalo nejvyšší možnou částku 20 milionů korun. Do stejné školy přitom chodila i dcera exministryně školství Valachové. Městská část vedená ČSSD zakázku za celkem 60 milionů přiklepla firmě Syner, která sponzorovala Peltův jablonecký fotbalový klub.