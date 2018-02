MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Těžká práce senátorů a Paroubek prezidentem

Senát nám po delší době připomněl, že existuje. Poslední schůzi měl 7. prosince, teď se ve čtvrtek po 10 týdnech sešel znovu. Už chápete, proč chtěl popleta Hlavatý po nechtěném postupu do Sněmovny zpátky do Senátu? Sněmovna se od 7. prosince sešla už na třech schůzích a jednala celých dvanáct dní! Komu by se chtělo dřít jako Jana Nagyová, vlastně jako kůň?

Mimochodem – na čtvrteční schůzi horní komory senátor Jiří Dienstbier už někdy vpodvečer navrhoval, aby se jednání přerušilo a pokračovalo se v pátek, protože si už několik senátorů únavou plete body, o nichž se právě jedná. „Myslím, že dva jednací dny během kvartálu zvládneme,“ tvrdil ten naiva. Ale senátorům se tak strašně chtělo ještě večer odjet zase na dva měsíce domů, že zatnuli zuby a rokovali až do půl desáté. Prostě stachanovci.

Tedy snad jsme se senátorů moc nedotkli, protože co jim jde nejlépe, bývá sebelítost. „Senát je na politické scéně otloukánkem. Neúspěšným politikům se vždy hodí otřít se o Senát a lidem se to často velmi líbí,“ postěžovala si také na poslední schůzi 1. místopředsedkyně komory Miluše Horská. A vyprávěla, jak viděla zajímavý pořad o hokeji: „To byl takový metodický návod, že jsem si říkala, bože, neviděla jsem nikdy takový pořad, který by vysvětloval, čemu všemu může Senát napomoci, čemu zamezit.“ Tak prosíme redakci sportu ČT, aby natočila také něco o Senátu, i když za sledovanost neručíme.

Jiří Paroubek oznámil úmysl kandidovat za pět let na prezidenta, protože si myslí, že má dobrou pozici v české veřejnosti. Tedy ne že by role expremiéra nebyla ideální výbavou pro prezidenta, ale jeden expremiér, který si myslel totéž, si teď v lednu dost nabil ústa. Minimálně by měl ale Paroubek rychle ustat s dost neprezidentskými kurzy cvičení čínských císařů a zahrát do autu telenovelu rozchodu se svou manželkou Petrou.

Pocuchané vztahy mezi prezidentem a lidovcem Marianem Jurečkou se zjevně nenapravily. „U pana Jurečky se ani nedivím, ale u pana Bartoše jsem myslel, že je inteligentnější,“ komentoval Miloš Zeman jejich výroky o druhé Babišově vládě.

Výlov z tisku tohoto týdne: Andrej Babiš u soudu neprokázal, že nebyl agentem StB, šéf britských labouristů Jeremy Corbyn se v 80. letech opakovaně setkával s agentem StB Janem Dymičem a hejtman a poslanec ČSSD Jiří Běhounek zvítězil v anketě Největší slídil roku 2017.

Václav Klaus ml. prozradil zajímavou věc: ani nezničitelný poslanec Marek Benda za bezmála 30 let, co sedí ve Sněmovně, ještě bezpečně nezná celý propojený labyrint chodeb a budov, které Sněmovnu tvoří; netrefí prý třeba na školský výbor. Což znamená, že národ bude muset Bendovi za trest nadělit ještě tak dvě tři volební období, tedy zhruba do důchodu.

„S ohledem na stav České pošty rozhodla komise pro práci Senátu, že nadále už nebudete dostávat pozvánky na plenární zasedání Senátu poštou, ale mailem, tak si, prosím, ty maily čtěte, abyste pak nechyběli,“ oznámil předsedající Jaroslav Kubera na závěr poslední schůze horní komory. Český stát se tak nějak zvolna smiřuje s tím, že jeden jeho důležitý státní podnik definitivně přestal fungovat, ale žíly mu to jak vidno úplně netrhá.