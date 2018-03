MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Hlasující kabelka a zákon na míru štěněti

Při úterním projednávání zákona o evidenci tržeb řešil předsedající ve Sněmovně malou záhadu. O slovo s faktickou poznámkou se mu elektronicky hlásil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, ale přitom v sále vůbec nebyl. Ukázalo se, že to zavinila pravděpodobně kabelka jedné poslanecké kolegyně, odložená na jeho hlasovacím zařízení. Jak dlouho kabelka na Kalouskově stolku ležela a co všechno za něj odhlasovala, není jasné. Kdo ví, jestli to byl vůbec Kalousek, kdo byl pět a půl roku ministrem.

Parlament občas hrábne do historie. Až ve středu například zrušil letitý zákon o ražbě dukátů. Takže ani nepřekvapí, že ve stejný den (21. 3. 2018!) poslanci teprve schvalovali zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015. Dřív to nešlo, dřeme jako koně! A poslance to tak unavilo, že schůzi zapíchli už ve středu a odjeli domů. Zbylé body programu jako vždy odsunuli na příště, třeba na rok 2021. Neříkal někdo, že se tu začne makat?

Legislativní experti tvrdí, že psát zákony na míru jednomu člověku (lex Schwarzenberg, lex Babiš) je perverzní. TOP 09 ale umí ušít zákon dokonce na míru jednomu štěněti. Hned po zprávách o muži, který mučil malého retrívra, vystartoval šéf strany a bývalý ministr spravedlnosti (sic!) Jiří Pospíšil s novelou trestního zákoníku, která zvyšuje sankce za týrání zvířat. Nechtěl by někdo pro změnu chvíli týrat hysterického předsedu topky?

Všechny velké televize znervózněly, lidovecký předseda Marian Jurečka totiž oznámil start vlastního videoseriálu Týden v politice. První díl už odvysílal: pan poslanec sedí v olomouckém kanclu u počítače, za sebou má u zdi dracénu a říká moudra, jako že týden byl pestrý na události a venkov je dobré místo pro život, přičemž o Babišovi mluví jako o vicepremiérovi. Skýva opozice je opravdu suchá, ale třeba když se vychytají některé mouchy...

Neúspěšný prezidentský finalista Jiří Drahoš ohlásil založení nového uskupení Společně pro Česko. Není úplně jasné, zda už je to ta nová strana hlásící se k odkazu Václava Havla, o níž před pár dny informoval Michael Kocáb, anebo jde o dva různé projekty. Lepší by bylo, kdyby to byly strany dvě, protože ve Sněmovně dnes máme stran jenom devět a skoro všechny se hlásí k odkazu Václava Havla nebo T. G. Masaryka. Prostě pluralita názorů především!

„A budeme moci mluvit i my?“ dotázal se nesměla šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, když byl spolu s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem pozván do televize Jaromíra Soukupa a v pořadu Jaromíra Soukupa Aréna Jaromíra Soukupa mluvil prvních deset minut jen Jaromír Soukup. Faltýnek byl Jaromírem Soukupem ujištěn, že ano, ale když se to přesto moc nezměnilo, po dalších minutách už Jaromíra Soukupa o poznání asertivněji žádal: „Já čekám, jestli se dostaneme k věci.“

Minule jsme informovali, jak pirátští komsomolci navrhli prolomit tradiční mlčenlivost advokátů tak, aby museli chodit na finanční úřad povinně práskat na své klienty. A výsledek? Bartošovi komsomolci se sice spojili se skutečnými komsomolci Filipovými a části komsomolců z hnutí ANO, ale advokátská galeona ve středu tento mrzký útok bez problémů odrazila a odplula na širé a svobodné moře.