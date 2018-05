Zveřejním úředníky, kteří za peníze na sport jezdili na výlety, hrozí Jansta

Už je to rok od největší policejní razie, která se týkala českého sportu. Byl zatčen předseda českého fotbalu Miroslav Pelta, náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová a později k obviněným přibyl i Miroslav Jansta. Tlačil totiž na exnáměstkyni Kratochvílovou, aby ČUS získala milionové dotace na úkor olympijského výboru Jiřího Kejvala.

Když se doslechl, že unie má slíbeno 48 milionů korun, zatímco mnohem menší olympijský výbor 64 milionů, napsal náměstkyni Kratochvílové SMS, že „olympijský výbor je potřeba pokrátit“, jenomže její mobil už tehdy dávno sledovala policie. Kauza ještě nekončí, jsou naplánovány další výslechy. „Myslím, že bude zajímavá informace, kdo z úředníků ministerstva jezdil za peníze na sport na různé výlety, říká Jansta v rozhovoru pro MF DNES.

Máte nějaké informace, kdy by mohlo vyšetřování skončit?

V podstatě až nyní běží první procesní úkony ve věci našeho obvinění. Skoro tři čtvrtě roku se v dané věci neprovedl žádný procesní úkon, o kterém bychom věděli.

Jak moc vám pomohlo, že Český olympijský výbor v lednu změnil názor a prohlásil, že jste ho nijak nepoškodili?

Olympijský výbor nemohl být nijak poškozen. Od počátku se jednalo o velmi podivný postup policie, kdy nás stíhá za trestný čin ve stadiu pokusu, avšak policisté doslova naháněli Český olympijský výbor a Českou obec sokolskou, aby se přihlásily s náhradou škody. Pokud to zjednodušíme, je to, jako kdyby se vám někdo pokusil ukrást peněženku, nepovedlo se mu to, avšak policie od vás chce, abyste jako škodu přihlásil peníze, které jste ještě nedostal, a nemohl si je tedy do té peněženky vložit. To je přece absurdní. Je velmi úsměvné, že jednomu z obviněných je kladeno za vinu, že jsem chtěl poškodit Český olympijský výbor asi o 10 milionů korun. Jenže na druhou stranu chtěl Český olympijský výbor zase jinde zvýhodnit o 30 milionů přidáním chybějícího kritéria, které by zohledňovalo skutečné potřeby sportu. Do roku 2011 byly sportovní střešní organizace financovány ze Sazky. V roce 2012 nedostala unie od státu na činnost ani korunu. Byla to součást tlaku, abychom rozprodali majetek a zanikli.

V červnu chcete kauzu vysvětlit na valné hromadě unie. Co tam řeknete?

Chci ukázat na místy absurdní právní názory policie, které vycházejí z nekompetentnosti úředníků ministerstva. Myslím, že pro většinu sportovních funkcionářů a sportovců bude velmi zajímavá také informace, kdo z úředníků ministerstva školství jezdil za peníze určené pro sport na různé výlety, na olympijské hry a další akce.

A jak to souvisí s vaší kauzou?

Byli jsme finančně znevýhodněni. Například oproti olympijskému výboru. My jsme úředníky nikam nevozili. A je proto zajímavé, že tehdy byl zájem některých úředníků ministerstva a olympijského výboru, abychom zanikli a naši úlohu přebral olympijský výbor.

V čem byli úředníci podle vás nekompetentní?

Nerozumějí tomu systému, jak je sport organizovaný. Neznali potřeby žadatelů, nepoužívali k výpočtu objektivní parametry. Ti úředníci jsou anonymní a my ani nevíme, jestli měli se sportem něco společného.

Proti vám ale svědčí i ona SMS zachycená policií, že „olympijskej výbor je potřeba pokrátit“. Napsal jste ji? A proč?

No jo, ale pokrátit v jednom dotačním programu. Zároveň už tam není, že jsem také říkal, že v jiných dotačních programech mají peníze dostat.

Neplánujete na valné hromadě rezignovat či dát funkci k dispozici?

Ne, neplánuji. Už jsem rezignaci nabídl hned po obvinění a byl jsem rázně odmítnut. Jestliže někdo jedná v souladu se svými kompetencemi a povinnostmi, tak není žádný důvod, aby rezignoval.

Byl jsem garantem dotačního programu III, členem Národní rady pro sport, přičemž mi policie klade za vinu, že jsem se dozvěděl nějaké informace, považoval je jako garant za alarmující, a proto tedy zavolal úředníkům ministerstva a sdělil jim svůj názor. Za to mi bylo sděleno obvinění z navádění k trestnému činu. To bych měl být asi jakousi loutkou či tváří z plakátu a čekat, až bude takto pokřivený a zdeformovaný systém zaštítěn mým jménem?

Nakonec Česká unie sportu v září obdržela 60 milionů korun, o které jste původně žádal a vysloužil si za to obvinění...

Že Česká unie sportu potřebuje v programu III minimálně 60 milionů korun, je věc obecně známá. Nechápeme, že státní zastupitelství tvrdí, že sportovní organizace mají o peníze soutěžit. To je pokřivený názor lidí, kteří o problematice financování neprofesionálního sportu nic nevědí. Existuje obrovská personální provázanost mezi Českou unií sportu, Sokolem a Českým olympijským výborem. Hovořit tedy o vzájemné škodě mezi subjekty ČOV, ČUS a Sokol je nesmyslné.

O kolik peněz na dotacích celkem v důsledku té kauzy sport loni přišel?

Za loňský rok neposlalo ministerstvo školství miliardu korun do sportovního prostředí. Ta miliarda byla pro sportovce původně určena. Můžeme se domnívat, že nějaké prostředky šly na inkluzi. To ministryně školství Kateřina Valachová pokrátila Pepika Hnátka (Jansta naráží na loňský titulek MF DNES „Jansta pokrátil Pepika Hnátka“, který se vztahoval k článku, že kvůli Janstově a Peltově kauze se zastavily dotace do sportu – pozn. red.). Jinak se to ale takto přesně určit nedá. Sport v roce 2017 obdržel celkově více peněz než v roce 2016. Problémem bylo drastické opoždění vyplacení dotací a zrušení jednoho konkrétního dotačního programu.

Když máte méně peněz, jak vám ubývají členové a sportovci vůbec?

Meziroční úbytek představuje 3 776 členů, což je menší úbytek než v roce 2016, kdy ubylo osm tisíc členů. K poslednímu dni roku 2017 jsme měli 1 127 484 členů.

Dá se tedy říct, že lidé, kteří dříve za svoji práci pro unii dostávali peníze, teď dělají zadarmo?

Lidí, kteří dělají svoji práci v klubech zadarmo, ubývá. Stárnou, odcházejí. Komplikací bylo zrušení programu IV určeného na provoz a údržbu hřišť a sportovních zařízení. Jedenáct klubů pak kvůli tomu muselo uzavřít svá sportoviště.