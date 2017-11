Zlom v kampani, hodnotí experti vstup Topolánka do boje o post prezidenta

Někdejší šéf ODS má podle analytiků výhodu, že u řady lidí vyvolává pozitivní, nebo negativní emoce, svým stylem by navíc mohl donutit ostatní kandidáty k silnějším vyjádřením, než měli v plánu před případným druhým kolem volby kvůli obavám o to, že by přišli o některou část svých voličů.

Od začátku roku, kdy byli vidět zejména kandidáti usilující o sesbírání více než 50 tisíc podpisů občanů, se podle konzultanta pro politický marketing Martina Joachymstála nejvíce dařilo bývalému šéfovi Akademie věd Jiřímu Drahošovi. „Dostal se tím do role favorita a hlavního vyzyvatele obhajujícího prezidenta Miloše Zemana,“ řekl Joachymstál. Za Drahoše se podle něj zařadil textař Michal Horáček.

Kandidáti podle expertů utlumili svou kampaň před sněmovními volbami. Podle předsedy Institutu politického marketingu Karla Komínka se tak nejvýraznější část prezidentské kampaně odehrála už před prázdninami. „Od konce srpna si zase prezidentští kandidáti uvědomovali, že pozornost se bude upírat na někoho jiného,“ uvedl. Hlavní část kampaně podle jeho odhadu odstartuje koncem listopadu.

Topolánek svůj úmysl ucházet se o funkci prezidenta ohlásil těsně před uzavřením registrací na ministerstvu vnitra, což byl podle Joachymstála chytrý tah. „Naboural tím strategii těch kandidátů, kteří počítali, že se chtějí porvat o místo v druhém kole, kde vyzvou Miloše Zemana. Řada z nich se plánovala do toho druhého kola v uvozovkách promlčet bez kontroverzních postojů a názorů, aby ztratili co nejméně potenciálních voličů,“ uvedl.

Topolánek však podle něj donutí ostatní kandidáty k silnějším prohlášením, i když zatím není jasné, kolik podporovatelů najde. Totéž si myslí Komínek. „Topolánek je kandidát, který, ačkoli si to zatím spousta lidí není schopna připustit, těmi volbami zahýbá, nějakým způsobem s nimi pohne,“ uvedl.

Podle Komínka totiž splňuje některé věci, které Češi od prezidenta požadují, například má politickou zkušenost, umí vystupovat a má vizi. Nevadí ani to, že vedle příznivců má i řadu odpůrců, důležité je, že emoce vyvolává, míní Komínek. Ostatní kandidáti v tomto směru mají proti Topolánkovi nevýhodu.

Joachymstál očekává, že by se některý z kandidátů mohl ve zbytku kampaně chopit tématu národních zájmů, postavení ČR v Evropě a ve světě u příležitosti 100. výročí od vzniku Československa. Komínek předpokládá, že se uchazeči budou snažit prezentovat jako lidé s příběhem a kompetencemi. „Kampaně se budou točit kolem jejich životního příběhu, ukazovat, čeho dosáhli,“ uvedl.

