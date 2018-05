Sledují mě a Babiš se mnou nemluví, říká ministryně Šlechtová

Šlechtová je v posledních dnech pod obrovským tlakem. Byla kritizována, že vystavila fotku svého psa na hrobu Neznámého vojína a využívala VIP salonky na letišti.

„Nebudu nikomu dělat vola a nejsem ničí poskok,“ v jednu chvíli dokonce emotivně zvolala, když mluvila o tom, že se ji některá média snaží zdiskreditovat, zatímco ona pracuje pro stát.

Jaká závažná pochybení jste zjistila v zakázce na radary, že jste ji předala policii?

Státní zástupce si vyžádal, aby se ta věc nadále nekomunikovala. Obdržela jsem zprávu Vojenského zpravodajství k této zakázce, která je katastrofická.

Za zakázky byli odpovědní konkrétní úředníci. Uvažujete o personálních výměnách?

Všichni pode mnou jsou pod služebním zákonem. Takže já nemám žádné pravomoce, dokud nebude rozhodnutí policie a soudu.

Premiér Andrej Babiš vás požádal, abyste tu smlouvu na radary ukončila?

Ne, pan předseda vlády se mnou nekomunikuje, takže ne.

Jak si to vysvětlit, že s vámi nekomunikuje?

Nebavili jsme se o těch radarech. Já jsem ho ve středu požádala dopisem o svolání předsednictva Bezpečnostní rady státu.

Vy dnes na jedné straně jakoby bilancujete, když uvádíte, že jste už na ministerstvu podepsala 3 500 smluv. Na druhé straně počítáte s tím, že v té druhé vládě budete, když už plánujete zakázky na druhou půlku roku. Jak tomu rozumět?

Prosím vás, pane kolego, já řeším obranu. Jestli budu v druhé vládě, je záležitost pana Babiše a pana prezidenta. To nechci komentovat. Já vám tady říkám, v jakém stavu jsou zakázky a má práce. My tady nastavujeme strategii zahraničních misí. Komunisté se brání posilování zahraničních misí. Já na tom trvám, hnutí ANO asi také, ale já nevím. Mě se neptali. Já mohu komentovat, co tady děláme.

Zmínila jste, že vás někdo sledoval a vaše ochranka zasáhla. To je dost závažné, když třeba vašemu předchůdci někdo hodil do okna zápalnou lahev.

Veškeré informace má Vojenská policie a Policie České republiky. Řeší se to. Detaily říci nemohu, ale ano – jsem sledovaná. Trvá to už pět týdnů.

Naznačujete, že je na vás už šest týdnů mediální hon, premiér s vámi nekomunikuje, vyčítají vám využívání VIP salonků na letišti a fotku psa u hrobu Neznámého vojína. Co se podle vás děje?

Já nevím. Já nevím, co na to říct. Co se týká salonků, tak je to naprosto trapné. Já jsem na rozdíl od ostatních členů vlády využila jako ministryně pro místní rozvoj vládní letku jen dvakrát. Pokud platíte airbus na cestě do Bruselu, tak to vyjde na 200 až 300 tisíc korun. A ty salonky, to je rychlé odbavení, kdy mě odvezou k letadlu. Moje letenka stála 15 tisíc plus ty čtyři tisíce za rychlé odbavení. Tak nevím, proč jsem kvůli tomu honěná.