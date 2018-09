Velvyslanec či moderátor. Co dělají ministři první Babišovy vlády

Jako ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner změnil obsazení představenstva energetické společnosti ČEPS, která spravuje přenos elektřiny po Česku. Teď byl člen první vlády Andreje Babiše, která nezískala důvěru Sněmovny, sám mohl nastoupit do jejího vedení. Aspoň tak o tom mluví zdroje MF DNES z hnutí ANO.

Hüner se po skončení svého ministerského působení vrátil do jedné z vysokých manažerských pozic ve společnosti Siemens, kde pracoval už před nástupem do vlády. V kuloárech se však čile hovoří o jeho přesunu do ČEPS. Změně by prý mohla nahrávat Babišova nespokojenost s jedním z manažerů ČEPS, Jakubem Skavroněm, který premiéra namíchl tím, že si krátce po nástupu do vedení společnosti nechal zrekonstruovat kancelář za tři miliony korun.

Sám Hüner se ke spekulacím staví opatrně. „V současné době pracuji v Siemensu jako ředitel divize Energy Management. S prací jsem spokojen a nepodnikám žádné aktivní kroky ke změně pracovního místa,“ reagoval na dotaz MF DNES.

Do vedení významné akciové společnosti měla podle Lidových novin namířeno také exministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová – kuloární spekulace ji spojují s tím, že by mohla ve Všeobecné zdravotní pojišťovně podle předběžné dohody nahradit jejího ředitele Zdeňka Kabátka.

Babiš Kabátka v minulosti několikrát kritizoval, Němcovou, která ve VZP už dříve působila jako ředitelka jednoho z odborů, si naopak během působení na ministerstvu oblíbil. Sama Němcová však MF DNES přiznala, že má teď úplně jiné starosti. „Svoje profesionální plány absolutně v tomto období neřeším,“ uvedla s tím, že má vážné zdravotní problémy.

Naštvaná poslankyně

Zatímco s Hünerem i Němcovou se Babiš rozešel v dobrém, s ministryní obrany Karlou Šlechtovou to bylo horší. Šlechtová dodnes dává najevo pachuť z toho, že musela v nové vládě nedobrovolně přepustit svůj post.

Na sociálních sítích se z ní stává kritička poměrů, mnohdy mířící i do řad bývalých kolegů z Babišovy vlády. Kromě rozverných fotek se svým černým pudlem tak třeba minulý týden na Facebooku sdílela zprávu o obměně pozemní vojenské techniky za 53 miliard korun bez výběrového řízení. „Kdo se stane dodavatelem, asi není složité... Snad už lidem dojde, jak to na ministerstvu obrany chodí a proč jsem se nehodila. Za mě se připravovala zadávačka,“ vyčetla Šlechtová současnému vedení ministerstva.

Pro Babišovu vládu její komentáře nejsou příjemné i z toho důvodu, že Šlechtová zůstala poslankyní za ANO, byť není členkou hnutí.

Dobře známé jsou už další kroky Martina Stropnického. Jako ministr zahraničních věcí se kvůli sporům se šéfem hnutí ANO paradoxně do zahraničí Stropnický skoro nepodíval, ale už brzy se to změní. Někdejší český velvyslanec v Itálii, Portugalsku a Vatikánu zamíří na přelomu letošního října a listopadu do Izraele.

A zatímco Stropnický občas ve sněmovních kuloárech dával najevo, že v politice zestárl o mnoho let, v životě dalších dvou členů první Babišovy vlády – ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a ministra kultury Ilji Šmída – jako by čas v politice nezměnil vůbec nic.

Pelikán se vrátil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a do advokacie. A muzikolog Šmíd do Českého rozhlasu, kde moderuje na stanici D-dur.

Neznámé jsou zatím další plány Jiřího Milka, který kvůli nástupu na post ministra zemědělství tehdy převáděl na manželku část svých akcií v koncernu Úsovsko. Všeobecně se očekává, že se k podnikání vrátí. Při odchodu z ministerstva do svého kraje v podhůří Jeseníků však kolegům zanechal prý jen stručný vzkaz: Chci se vrátit odpočinout do lesů.