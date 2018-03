Stropnický po schůzce s ruským velvyslancem: Vztahy by mohly být lepší

„Náš hovor nebyl nijak emotivní. Byl věcný. Tak, jak to také v diplomacii má být. Ruský velvyslanec vysvětlil svou pozici, my jsme zase řekli svou. Může se to zdát málo, ovšem obě strany spolu potřebují mluvit. Nicméně je třeba uznat, že naše vztahy by mohly být lepší,“ řekl novinářům ministr Stropnický.

V oficiálním tiskovém prohlášení ministerstva zahraničí (MZV) zaslaném iDNES.cz se přitom píše o tom, že česká strana zdůraznila, že výroky o novičoku jsou „urážlivá, naprosto nepodložená tvrzení, zcela v rozporu s oboustranným zájmem na vzájemné spolupráci.“ A že MZV „vyzvalo Rusko, aby pozitivně reagovalo na legitimní zájem britské strany případ vyšetřit a spolupracovalo s vyšetřovateli.“

Stropnický přitom před novináři v Poslanecké sněmovně působil značně umírněněji. „Ruský velvyslanec opakoval, že my jsme ti, kdo se v chemii vyzná a podle jejich zdrojů s chemickými látkami pracujeme. To je sice pravda, avšak Česká republika nepracuje s jedovatými látkami. Jedná se pouze o vytváření protilátek na ochranu a obranu proti jejich bojovému použití,“ zdůraznil ministr.

Otázka vyhoštění ruských diplomatů, jak to udělala Velká Británie, není podle něj v Praze na pořadu dne. „Já bych se rád vyvaroval křiklounství některých našich poslanců. Nemluvme proto nyní o nějakém vypovídání diplomatů, ale o společné reakci spojenců,“ prohlásil Stropnický. Vztahy s Ruskem by se ostatně měly řešit na nadcházející Evropské radě.



Británie vyhostila 23 ruských agentů

Bývalý dvojitý agent Sergej Skripal byl 4. března v jihoanglickém Salisbury otráven nervově paralytickou látkou novičok. Podle britského ministra zahraničí Borise Johnsona to s nejvyšší pravděpodobností nařídil osobně ruský prezident Vladimir Putin. Kreml to rezolutně odmítl.



Nicméně Británie vypověděla ze země 23 ruských diplomatů, na což Moskva reagovala stejným krokem vůči britským. A britská premiérka Theresa Mayová v parlamentu vyzvala spojence k podpoře a odpovídající reakci. „S českou vládou je v tuto chvíli situace taková, že žádáme o to, aby české úřady uvažovaly o tom, jak nám mohou vyjádřit solidaritu,“ uvedl britský velvyslanec v Česku Nicholas Archer.

Rusové mezitím prohlásili, že novičok může pocházet z České republiky, proti čemuž se ohradili ministr zahraničí Stropnický i ministryně obrany Karla Šlechtová. A ruský velvyslanec byl předvolán na ministerstvo zahraničí k vysvětlení.

Ve středu odpoledne pak ruská agentura Interfax informovala o tom, že jistý vysoký ruský diplomat před velvyslanci kritizoval britský přístup k případu Skripal. Moskva prý nikoho neobviňuje - ani Česko a Švédsko.