Hamáček vyslal dva české hasiče do Thajska obhlédnout zatopenou jeskyni

13:12 , aktualizováno 13:12

Ministr vnitra Jan Hamáček poslal dva české hasiče do Thajska, aby zjistili, jak by Česká republika mohla přispět k záchraně uvězněných chlapců a jejich trenéra. Oba zkušení hasiči odletí do Bangkoku v pátek odpoledne. V asijské zemi při záchranné akci zahynul jeden z potápěčů.