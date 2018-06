Ministr spravedlnosti Pelikán se vzdal svého poslaneckého mandátu

„Ministr Pelikán složil svůj poslanecký mandát. Tento záměr již avizoval, rezignaci přijal předseda PSP dne odpoledne,“ informovala mluvčí resortu Tereza Schejbalová.

Poslanecká kariéra Roberta Pelikána (ANO) tak trvala necelý rok. Přestože mandát od voličů získal loni v říjnových volbách, v dubnu prohlásil, že v politice skončí.

Krom poslanecké lavice se Pelikán rozloučí také s křeslem ministra spravedlnosti. Důvodem jeho odchodu je mimo jiné kauza ruského hackera Nikulina, kvůli němuž se dostal do sporu s prezidentem Milošem Zemanem. „Nedám prezidentovi možnost, aby mě nejmenoval do nové vlády. V nové vládě už nebudu,“ řekl tehdy Pelikán.

Rozcházet se začal také svými kolegy z Babišovy partaje. Nevoli dal najevo, například když někteří poslanci ANO ve Sněmovně horlivě obhajovali komunistu Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. Výhrady měl také k tomu, že by byl členem vlády opírající se o hlasy SPD.

Pelikán byl ministrem spravedlnosti od března 2015 ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Za něj by měla do poslaneckých lavic nastoupit ředitelka neziskové organizace Monika Červíčková, která je první náhradnicí na pražské kandidátce ANO v loňských podzimních volbách. Slib by mohla složit v úvodu schůze dolní komory, která začne za týden.

Robert Pelikán zaujal mezi ministry tím, že do práce jezdil na bicyklu:

Pelikán justici nikam neposunul, přispěchal s kritikou Pospíšil

Krátce po oznámení o Pelikánově složení mandátu se k jeho tříletém působení v čele resortu spravedlnosti kriticky vyjádřil předseda opoziční TOP 09 a exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

„Ministr Pelikán bohužel jako ministr českou justici kupředu neposunul. Nepokračoval v justičních reformách, trestní ani civilní procesní předpisy nejsou připraveny, nový zákon o státním zastupitelství také nedotáhl. Naopak za jeho vlády došlo k prodloužení délky soudního řízení,“ napsal k Pelikánovi na Twitteru.