Ministr spravedlnosti Kněžínek chce zvýšit platy nesoudcovským profesím

„Platy justičního nesoudcovského personálu jako jsou zapisovatelky, administrativní pracovníci, justiční čekatelé a asistenti soudců jsou aktuálně podhodnocené a my v součinnosti ministerstvem práce chystáme úpravy. Nejdůležitější je, aby se na ně našly peníze v rozpočtu, takže teď mě čeká vyjednávání s ministryní financí,“ uvedl Kněžínek (za ANO).

Představy o tom, kolik by to mělo být, se podle Kněžínka rozcházejí, protože není jasné, o kolik se zvednou platy ve veřejné sféře obecně. „Pokud se bavíme o růstu mezi šesti až deseti procenty obecně, pak by to mohlo být o dvanáct až patnáct procent,“ upřesnil Kněžínek.



Podle Šámala je růst platů v soudcovských profesích důležitá především kvůli výběru kvalitních lidí. „Jsem rád, že to není jen úprava tabulek, ale že je to otázka větších peněz do rozpočtu. Věřím tomu, že se to podaří, aby byla zajištěná konkurenceschopnost výběru našich pracovníků, která v tuto chvíli zajištěná není,“ doplnil Šámal.

Ministr s vedením soudů probíral i problematiku transparentnosti vybírání soudců. „Otázku výběru soudců bude potřeba řešit zákonem a to tak, aby byla nastavena jednotná pravidla. A měla by tomu předcházet široká diskuse. Budeme se o tom bavit i na setkání se šéfy krajských soudů. A návrh novely zákona o soudech a soudcích bychom měli předložit sněmovně na jaře příštího roku,“ uvedl ministr.