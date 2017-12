Nový ministr vnitra se Šlachtou nepočítá, chce obnovit Finanční policii

Metnar to sdělil v rozhovoru pro deník Právo. V něm přiznává, že kvůli nadcházejícím volbám, které by se měly až do roku 2027 konat téměř každoročně, by chtěl ve svém resortu zřídit volební odbor.

„Zajímá mě nastavení systémového řešení těch voleb. To totiž není jen otázka podpisů, souběhu voleb, ale i třeba volebních lístků a dalších věcí, které se toho týkají. Když to zjednoduším, tak to nebylo dvacet let systémově řešeno, a proto se nemohu divit, že ten stav je takový,“ zmínil Metnar v rozhovoru.

Neplánuje přitom odvolat náměstka Petra Mlsnu, který má nyní veřejnou správu na starosti a v minulosti byl například kvůli prezidentským volbám kritizován odbornou veřejností (více čtěte zde). Metnar se prý naopak s Mlsnou shodl na tom, jak by měl volební odbor vypadat, co všechno by pod něj mělo spadat a jak by měl být zajištěn do budoucna zdárný průběh všech voleb.

Finanční policie by mohla spolknout Kobru

Metnar by také rád obnovil Finanční policii, kterou před lety zrušil tehdejší ministr vnitra Ivan Langr. „Je tam celá řada legislativních i bezpečnostních průsečíků, i co se týká spolupráce s ministerstvem financí, celní a daňovou správou. Máme tam dělené trestní řízení, kdy celní správa vede přípravné řízení do zahájení úkonů, a pak to přebírá policie,“ vysvětlil deníku Metnar, proč podle něj Finanční policie má v dnešní době smysl.

„Nejsou tam sdílené synergie a s případem, který je v přípravné fázi dlouhodobě připravován, se musejí ti policisté nově seznamovat. V tom vidím z hlediska efektivity, ekonomiky i doby trvání řízení problém. Bylo by to tedy opravdu zjednodušení a zrychlení celého procesu,“ dodal.



Finanční policie by podle něj měla obsáhnout nynější daňovou Kobru, kterou tvoří odborníci z řad policie, celní a finanční správy. Kobra je součástí Národní centrály proti organizovanému zločinu a řeší daňové delikty.

O pracovní nabídce pro Roberta Šlachtu, šéfa zaniklého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, ale Metnar neuvažuje. Považuje ho sice za odborníka, profesionála a slušného člověka, ale zatím jsem se u něj „nezamýšlel nad personálními nabídkami“.

Metnar: Reorganizace za ministra Langra považuji za špatné

Metnar sám přitom nepovažuje kritizovanou reorganizaci policie za dobrý či špatný krok. Teprve si na ni prý musí udělat názor. Poznamenal, že nechce unáhlené nebo převratné změny jako byla v minulosti například reorganizace policie za ministra Langra. Ta byla podle Metnara špatná.

Nový ministr vnitra plánuje také lépe zkoordinovat tajné služby. „Mojí ambicí je, aby byla vyšší koordinace zpravodajských služeb na vládní úrovni a také zajištěna nezávislá kontrola všech zpravodajských služeb a v neposlední řadě zvýšena spolupráce služeb mezi sebou,“ uvedl s tím, že tam vidím celou řadu přesahů a souvislostí, které bez spolupráce jsou neefektivní.

Větší kontrolu by podle něj měla být spíše na parlamentní nebo na vládní úrovni. Sám se přiklání k možnosti, že by jeden orgán měl na starosti kontrolu a druhý by mohl koordinovat. Zatím to je podle Metnara spíše ve fázi diskuze.