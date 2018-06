Spravedlnost by mohla vést Malá. Je ve střetu zájmů, vadí odborníkům

Poslankyně ANO Malá vystoupala během čtyř let z řadové zastupitelky města Lelekovice, přes funkci náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje až do Sněmovny. Vystudovaná právnička a ekonomka byla ve Sněmovně takřka neviditelná.



Zájem veřejnosti vzbudila až v polovině ledna letošního roku svými výroky na obranu trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše (ANO). Jako místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru tvrdila, že by se řešení kauzy Čapí hnízdo mohlo o čtyři roky posunout. Podle ní měly o kauze soudy rozhodovat až v dalším volebním období, kdy již Babiš nebude v politice.

Deník Právo zjistil, že pokud by se politička stala šéfkou spravedlnosti, byla by ve střetu zájmů. Její manžel totiž pracuje jako insolvenční správce v Brně a zároveň podniká v oblasti mikropůjček (úvěrů do 75 tisíc, pozn. red.), je jednatelem a spoluvlastníkem společnosti Swisscredit. Malá společně s manželem vlastní i firmu All 4 Law, která získala jednoprocentní podíl ve firmě OK Insolvence. Malý pak má ve společnosti ještě další 24procentní podíl.

Podle šéfa Transparency International Davida Ondráčka je to „do očí bijící střet zájmů“. „Není možné podnikat v insolvencích, ještě půjčovat lidem úvěry a pak hrát nezávisle roli tvůrce pravidel,“ sdělil.

Podobný názor má i Daniel Hůle, který se zabývá dluhovou problematikou ve společnosti Člověk v tísni. Sám upozornil, že novela insolvenčního zákona byla „rozvorána“ přijetím pozměňovacího zákona z pera Malé a jejího stranického kolegy Patrika Nachera.

„Odstranili sedmiletou variantu nulového oddlužení. Musíme si uvědomit, že na západ od nás není země, která by neměla variantu nulového oddlužení,“ řekl iDNES.cz Hůle s tím, že v jejich variantě může požádat o oddlužení kdokoli, ale ve výsledku o něm rozhodne soud. Hůlemu to připadá nekoncepční, protože soudy rozhodují různě. „Lidé by podle toho, kde žijí dosáhli na různé alternativy práva,“ shrnul. Novela insolvenčního zákona také určuje výši odměn insolvenčním správcům.

Malá na dotazy iDNES.cz nereagovala. Deníku Právo sdělila, že ničeho špatného nedopouští, protože sama není advokátka ani insolvenční správkyně. „To, že je můj manžel advokát a insolvenční správce, je veřejná informace a vždy jsem v tomto smyslu byla otevřená,“ řekla deníku. Upřesnila, že společnost Swisscredit v posledních letech půjčky neposkytuje. Pokud by se hypoteticky ministryní stala, svého podílu ve firmě by se vzdala

Pučista Tejc

Hůle se příliš nadšeně netvářil ani na další jméno, které se v médiích v souvislosti s vedením justice probíralo. U náměstka ministra vnitra Petra Mlsny jsou podle něj obavy, že by mohl například podlehnout tlakům různých zájmových skupin, které by si jeho prostřednictvím připravovaly zákony „na míru“.

Nicméně jak minulý týden informovala Česká televize premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) nakonec výběr zúžil na dva adepty, tedy na Malou a Tejce.

Právník a politik Jeroným Tejc je od ledna 2018 náměstkem ministra spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána (ANO). Do resortu se dostal především proto, aby sháněl podporu pro zákony ve Sněmovně. Tedy v prostředí jemu důvěrně známém, protože poslancem byl jedenáct let od roku 2006 do roku 2017.

Tejc nejvíce „proslul“ takzvaným lánským pučem. V den vyhlášení výsledku voleb v roce 2013 jel společně s Michalem Haškem, Milanem Chovancem a Jiřím Zimolou za prezidentem Milošem Zemanem do Lán. Ze setkání vynechali tehdejšího předsedu sociální demokracie Bohuslava Sobotku, další den pak hlasovali pro jeho odchod z funkce. Schůzku všichni přítomní popírali, dokud nešel s pravdou ven Chovanec.

Tejc poté odešel z vedení strany. Ještě v roce 2017 se snažil kandidovat na post statutárního místopředsedy ČSSD, ale v souboji s Chovancem neuspěl. Proto oznámil, že ve volbách do Sněmovny již nebude kandidovat. Po volbách opustil sociální demokracii, jejímž členem byl dvacet let.

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) odmítl komentovat jména svých nástupců s tím, že by to nebylo slušné. Byl by ovšem rád, kdyby ho v čele resortu nahradil odborník, který bude připravený nestranně posuzovat situaci a odolávat tlakům profesních svazů, které na ministerstvu jsou.

„Vždycky to právník byl, aspoň v novodobé historii. Po své zkušenosti si těžko umím představit, že by tu funkci vykonával někdo, kdo právníkem nebyl, ale možná to celé dopadne úplně jinak,“ dodal.