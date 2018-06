Justice už soudce nejmenované Zemanem potřebuje, urguje Pelikán

„Já panu prezidentovi do hlavy nevidí, ale předpokládám, že s nástupem nového ministra nebo ministryně tomu už nebude nic stát v cestě,“ odpověděl Pelikán na dotaz novinářů, kdy lze očekávat jmenování čtyřicítky nových soudců.

Zeman odmítl soudce uvést do funkce v květnu. Média spekulovala, že prezident se jmenováním váhá schválně, jelikož Pelikán o letošních Velikonocích vydal v Česku drženého Rusa Jevgenije Nikulina do USA místo do Ruska.

Hrad však tvrdil, že chce pouze počkat na nového šéfa resortu. Pelikán totiž v příští Babišově vládě nebude. „Je to zdvořilé gesto vůči novému ministru spravedlnosti. Nejde o žádné dramatické zdržení, jsme v období před vznikem nové vlády,“ uvedl tehdy mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

„Věřím, že se to stane co nejdříve, protože jsme opravdu ve zpoždění několika měsíců. Justice na ně už čeká,“ komentoval ministr čekání na nové soudce. Dodal, že právě nově jmenovaní soudci mají posílit ty soudy, které jsou zahlcené.

Krom civilních se soudní řízení prodloužila

Končící ministr si pochvaluje, že se daří zkracovat délka civilního řízení u okresních soudů. „Median se dostal na 181 dnů. To znamená, že za půl roku je polovina věcí, co k soudu přijde, vyřízena,“ řekl Pelikán na tiskové konferenci k výroční zprávě resortu spravedlnosti.

„Myslím, že další prostor ke zrychlení justice už prakticky není, o moc dál jít nejde. V soudním řízení musíte dát prostor k vyjádření stranám, dát jim prostor na přípravu, a to zabere nějaký čas. To, co nás teď zajímá více, je kvalita soudních rozhodnutí, tam vidím prostor pro zlepšení,“ dodal Pelikán.

U civilních řízení u okresních soudů loni průměrná délka poklesla z 344 na 298 dní. Mezi soudními kraji a jednotlivými soudy však stále panovaly velké rozdíly. Nejrychlejší byly soudy v jižních Čechách a Středočeském kraji, nejpomalejší spadaly pod Krajský soud v Ústí nad Labem a v Brně. „Trochu se nám objevuje problém u obvodních soudů v Praze, což je dáno i tím, že jim napadla obchodní agenda, kterou dřív řešil městský soud, a ta je v Praze mimořádně složitá,“ upozornil ministr s tím, že obvodní soudy dostanou posily.

Zároveň se podle něj už nyní daří posilovat soudy, které jsou přetížené. „Pomalu přestává platit ta teze o dvourychlostní justici. I když stále je ten medián někde přes 400 dnů, ten počet se dlouhodobě snižuje,“ uvedl ministr.

Mediánové délky jednotlivých civilních řízení u okresních soudů

U krajských soudů se loni průměrná délka prvostupňových občanskoprávních řízení natáhla z 958 na 1 107 dní, činí tedy přes tři roky. Nejpomalejšímu Krajskému soudu v Ústí nad Labem trvají civilní řízení dokonce 2 411 dní, tedy více než šest let.



Výrazně vzrostla také délka prvostupňových trestních řízení, a to z předloňských 396 na 480 dní. „To je jeden z údajů, který nám nedělá radost. Ukazuje to, že obhájci se učí prodlužovat a komplikovat řízení. Bude zřejmě nezbytná nějaká zásadnější změna procesních předpisů k tomu, aby se věci nemohly takto protahovat,“ míní ministr.

Zahlcené správní soudy: Pelikán navrhuje omezit správní žaloby

Velké problémy hlásí podle ministra správní soudy. Jedno řízení jim loni v průměru trvalo 484 dní. Zdaleka největší délky řízení vykazuje tradičně Praha, což je dáno tím, že v hlavním městě sídlí ústřední správní orgány. „Praha a Brno vykazují dvojnásobné hodnoty. Zatím se nedaří tuhle věc zvládat,“ podotkl Pelikán.

Podle něj by se mělo uvažovat o omezení správních žalob. „Když dostanete pokutu za parkování, máte více opravných prostředků než při pravomocném odsouzení. Možná je to zbytečný luxus,“ připomněl. Ministerstvo spočítalo, že pokud by správní soudy přestaly přijímat nové věci, stávající spory by vyřešily až za více než 400 dnů.

„Primárně bychom měli omezit kasační stížnosti. A je k diskuzi, jak omezit samotnou správní žalobu,“ zamyslel se Pelikán nad tím, jak ulevit zahlceným soudům.