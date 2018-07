Bývalé vedení ministerstva práce z ANO se hašteří s nástupci z ČSSD

Na stranu budoucí ministryně Maláčové, kterou by měl prezident Miloš Zeman po osobním setkání jmenovat příští týden, se postavila její stranická kolegyně z ČSSD Michaela Marksová, která resort vedla před Němcovou.

„Ten úřad je neskutečným způsobem v rozkladu. Ostatně i na Janu Maláčovou ječeli, že ji dostanou ‚do tepláků‘. Němcová a její lidé šikanovali zaměstnance. Ona a náměstek Blaško vyhrožovali skoro všem od náměstků po poslední referenty, zastrašovali je. Řada z nich raději odešla na nemocenskou a čekali, jak to dopadne a zda nastoupí někdo nový. Pokud by Němcová neskončila, nejspíš by řešila hromadné výpovědi,“ tvrdila ve čtvrtek v rozhovoru pro Info.cz Marksová.

Němcová však toto nařčení v reakci pro iDNES.cz rezolutně odmítla. „Jsou to naprosté lži, které mají zakrýt skutečný stav agend na MPSV, který jasně dokládají nezpochybnitelné výsledky kontrol, NKÚ a auditních šetření,“ uvedla bývalá ministryně.

„Je naprosto nedůležité v tomto kontextu, kdo MPSV řídí, pokud kompetentně, profesionálně a transparentně zajistí pokračování toho, o co jsme se celou dobu snažili, to jest prošetření a následné odstranění zjištěných nedostatků, a pokud zajistí jejich odstranění a nápravu,“ dodala Němcová.



11 trestních oznámení

Zmíněnými nedostatky měla na mysli údajná pochybení, kvůli kterým podala během svého působení na ministerstvu trestní oznámení.

V červnu jich resort odevzdal policii hned jedenáct, a to kvůli zakázkám na informační systémy. Další tři podněty podal Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Hodnota zakázek, kterých se podání týkají, může činit až dvě miliardy korun. Marksová v červnu uvedla, že Němcová se svým vedením se snaží ji a její spolupracovníky dehonestovat (více o vyšetřování uvnitř ministerstva si přečtěte zde).

Oleg Blaško, bývalý náměstek ministryně práce pro IT

Bývalý náměstek Oleg Blaško dokonce v deníku Právo tvrdil, že se Maláčové, která dosud šéfovala odboru rodinné politiky, přímo týká jedno z trestních oznámení. Němcová však tuto informaci v pátek popřela. „Podnět podaný k prošetření orgánům činným v trestním řízení neobsahoval žádné konkrétní jméno,“ uvedla pro iDNES.cz.



Sama Maláčová celou věc nechce komentovat, dokud se nesejde s prezidentem Zemanem.



I nový náměstek ministerstva Robin Povšík uvedl, že na budoucí ministryni Maláčovou, jeho stranickou kolegyni, žádné z trestních oznámení nemíří. „Není pravda, že se v auditu objevilo jméno paní Jany Maláčové. Kdo to tvrdí, lže. Ostatně vyznění celého auditu jasně říká, že k podávání trestních oznámení není důvod. Je to celé nějaká podivná hra paní Němcové,“ sdělil Právu.

Bylo tu zastrašování a snaha vyházet lidi, říká úřednice

Nicméně podle svědectví zaměstnanců ministerstva panovaly mezi dnes již bývalou ministryní Němcovou a její nástupkyní napjaté vztahy.

Úřednice ministerstva, která si nepřála být jmenována, serveru iDNES.cz potvrdila, že pod vedením Němcové skutečně na ministerstvu zaměstnanci zažívali zastrašování. Věří také, že audit, který ministryně nechala provést, byl účelový, aby mohla „vyházet“ některé lidi. „Proti Němcové šli odboráři a Maláčová s těmi odbory spolupracovala, takže mezi nimi byly konflikty,“ uvedla úřednice.

Sama na ministerstvu pocítila pozastavení odměn. Krátce po nástupu Němcové do úřadu také musela plnit úkoly v těžko splnitelných termínech. „Standardně máme krátkou dobu na plnění úkolů, ale dvacet minut je málo,“ dodala.

Jak se zdá, celý spor se přesunul do politické roviny. Ekonomický odborník ČSSD Michal Pícl v trestních oznámeních vidí pouze snahu ANO očernit sociální demokracii, která měla resort dlouhodobě na starosti. „Tohle je kouzelné. Bývalé vedení MPSV, které na resortu nic neudělalo, jen plnilo zadání hledat špínu na ČSSD, přičemž kompletně rozvrátili resort práce, teď tvrdí tyhle lži. Možná proto, že na rozdíl od nich Jana Maláčová sociální politice rozumí!“ napsal na Twitteru.