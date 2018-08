Úklid na ministerstvu obrany mohl být kamufláží pro stamilionové podvody

„Došlo k menšímu nedorozumění mezi policií a armádou, protože vojáci nedostali informace o tom, že je mezi prověřovanými společnostmi i firma, která pro ně pracuje,“ řekl redakci zdroj obeznámený s vyšetřováním případu.



Pokud by totiž společnost zapojená do podvodů měla přístup do chráněných objektů ministerstva, šlo by o bezpečnostní riziko. Firma by mohla mít třeba přehled o bezpečnostních opatřeních nebo způsobu, jakým jsou budovy hlídané.

Ministerstvo to vylučuje. Prostory, ve kterých se mohl někdo dostat k utajovaným skutečnostem, podle jeho vyjádření uklízí státní podnik Vojenské lesy a statky. Firma, kterou mají v hledáčku kriminalisté, by tak teoreticky měla mít na starosti méně hlídané objekty.

„Ministerstvu obrany není známo, že by některá z firem byla vyšetřována. V každém případě je možné vyloučit ohrožení bezpečnosti, protože v nejdůležitějších prostorách ministerstva a armádního velení provádí úklid náš státní podnik Vojenské lesy a statky, který disponuje platnou bezpečnostní prověrkou,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany Jiří Caletka.

Systém na daňové úniky

Řetězec třiadvaceti podvodných firem fungoval několik let. Princip podvodů byl jednoduchý – zapojily se do něj uměle vytvořené společnosti, které mezi sebou obchodovaly s neexistujícím zbožím. A aby vše vypadalo legálně, přidaly se i běžně fungující úklidové firmy.

V případu je mezi obviněnými i známý podnikatel Jan Kočka. „Skupina obviněných měla založit minimálně dvacet tři obchodních společností a působit v nich. Část těchto společností nevykonávala žádnou reálnou podnikatelskou činnost. Na jejich účty byly převáděny finanční prostředky od společností zabývajících se úklidovou činností. Z bankovních účtů byly finanční prostředky následně vybírány disponenty v hotovosti a předávány přes další prostředníky hlavním organizátorům,“ uvedla policie ve zprávě k případu.

Kočku, kterého redakce MF DNES již dříve neúspěšně žádala o vyjádření, policie obvinila i v další kauze, která se týká podvodů s reklamou. Tehdy detektivové zabavili luxusní šperky, auta a nemovitosti v hodnotě přes sto deset milionů korun.