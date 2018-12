Chtěla jsem vědět víc, což byl problém, říká mimořádně nadaná Sára

Jaké to je mít nálepku „mimořádně nadaná“?

Myslím, že by bylo nejlepší, kdyby žádný takový název vůbec neexistoval. Jedni si pod ním totiž představí podivného Einsteina, druzí zase namachrovaného všeználka. O mimořádně nadaných dětech se moc nemluví, a tak vznikla pouze nějaká představa, která se šíří dál, aniž by se někdo snažil vysvětlit, jak to opravdu je.

Na základní školu jsi chodila v Praze. Proč jsi odtud odešla?

Pražskou základní školu jsem měla fakt ráda kvůli skvělé paní učitelce na matematiku. Věnovala se mi jako zatím nikdo jiný. Měla trpělivost s mými neustálými dotazy a chápala, že chci vědět prostě víc než ostatní. Pak jsme se ale přestěhovali z Prahy na venkov, takže nebylo na výběr. Základní škola v Hořovicích je ten typ školy, kde vás vidí jinak.

Jaká byla hořovická škola?

Je to spádová škola, kam chodí všechny děti z okolí. Bude to možná znít trošku povýšeně, ale mí spolužáci byli malinko hloupí, aspoň tedy na matematiku. Strašně dlouho jim trvalo, než něco pochopili, a nakonec jsme v hodinách ani nestihli probrat, co bylo v osnovách. Ne jednou jsem opravovala učitelku za chyby v příkladech. Teď to vidím jako úplně ztracený rok.

Jak vnímali ostatní, že jsi před nimi v matematice napřed?

Nějaké posměšky typu šprtka, má zase jedničku, jsem slyšela často. Horší bylo, když se mi něco nepovedlo. Celá třída se pak strašně divila, jak je to vůbec možné, přitom jsem vlastně nikdy nedostala horší známku než dvojku. Nejspíš od té doby nemám ráda, když mě okolí vnímá jako strašně chytrou, protože i já dělám chyby.

S rodiči jste se nakonec po roce dohodli, že se vrátíš do Prahy. Proč jsi nešla zpátky na školu, odkud jsi odešla a kde jsi byla nejspokojenější?

Nechtěla jsem. Za prvé odtud odešla má oblíbená matematikářka a za druhé mi bylo trapné se vracet do kolektivu, ze kterého jsem jednou odešla. Možná to byl strach, aby mě vzali zpátky mezi sebe. Od nového školního roku jsem tedy začala chodit do osmé třídy Fakultní základní školy Trávničkova při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. To je klasická škola s běžnými předměty a žádnou speciální třídou pro nadané děti. Jediné, co mi teď chybí, jsou matematické semináře, kam jsem chodila mimo běžné předměty dvakrát týdně. Teprve teď dokážu srovnat, jak rozdílné je vzdělávání na různých základních školách. Někde se nám, jak říkáte nadprůměrně nadaným, věnují, jinde jste učitelům vlastně úplně jedno.

Kolik tvých spolužáků je na stejné úrovni jako ty?

Asi tři. Máme tam Tomáše s Aspergerovým syndromem, který je ale strašné chytrý a občas mám dokonce pocit, jako by si ty věci někde googloval. Být ve třídě stejně nadaných dětí by mi přišlo nepřirozené. Nelíbilo by se mi být mezi samými podprůměrnými dětmi jako například v Hořovicích. Vždycky k sobě potřebujete aspoň jednoho člověka, se kterým budete tak nějak nastejno.



Co nový třídní kolektiv, zapadla jsi?

Tak vstřícné přivítání jako v Hořovicích mě nečekalo, ale už si pomalu zvykám. Někteří mí noví spolužáci si ode mě pořád drží odstup, možná je to ale právě tím, že jsou inteligenčně trošku někde výš a hned si každého nepřipustí k tělu.



Působíš jako ambiciózní dívka, je to zásluhou rodičů?

Naši na mě se školou nikdy nijak netlačili. Myslím, že i kdybych domů donesla pět pětek, nic se nestane. Odmala mě ale vychovávali k samostatnosti a zodpovědnosti. Koneckonců já nemám potřebu nějak extra vynikat nad ostatními, mě to jednoduše baví. Nechápu, jak někomu nemůže přijít třeba fyzika nebo chemie zajímavá. Když například vidím učitele dělat nějaký pokus, hned mě zajímá, jak je to možné…

Máš ráda chemii i fyziku?

Každý předmět je podle mě něčím zajímavý, ale záleží hodně na učiteli. Sama nechápu, proč se například v dějepise učíme neustále o nějakých bitvách, které si stejně nikdy všechny nezapamatujeme. Proto jsem se jednou neudržela a zeptala se, jak to bylo kdysi třeba s homosexuály. Paní učitelka mi však odpověděla jednou větou, a tak naše debata skončila.

Jak to máš s domácími úkoly? Děláš pouze ty zadané, nebo i něco navíc?

V matematice rozhodně ano. Mamka mi koupila pracovní sešit plný příkladů, kde si dělám věci dopředu. Navíc jsem se přihlásila do online matematicko-anglického kurzu přes Centrum pro talentovanou mládež.

Co tvé plány do budoucna, přemýšlela jsi například, kam bys chtěla na střední školu?

Ideálně na gymnázium a potom matfyz, nesmějte se mi. I proto jsem musela odejít ze školy v Hořovicích, chci to dotáhnout prostě trochu dál než mí laxní spolužáci.

Je i něco jiného, co máš opravdu ráda?

Miluji přírodu, zvířata a jsem šťastná, že teď bydlíme za Prahou. Dřív jsem chodila na volejbal, hrála na flétnu, kytaru, tancovala i zpívala. Nic mě však nenadchlo tak, že bych u toho zůstala.