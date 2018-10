Vedení KSČM bude mimořádně příští týden jednat o volebním debaklu

„Mohu potvrdit, že se skutečně 20. října uskuteční mimořádně jednání ústředního výboru, den před tím se plánovaně sejde výkonný výbor,“ potvrdila informaci iDNES.cz mluvčí komunistů Helena Grofová.

Komunisté zaznamenali ve víkendových volbách nejhorší výsledek od roku 1990. Vypadli zcela z pražského zastupitelstva a v senátních volbách mají ve druhém kole jedinou kandidátku, ale šance jejich kandidátky Milady Halíkové proti sociálnímu demokratovi Petru Víchovi na Karvinsku jsou mizivé. V prvním kole obdržel Vícha 36,72 procent hlasů, komunistka Halíková 16,45 procenta,

K urychlenému svolání širokého vedení strany, které může volat vedení KSČM k zodpovědnosti, vyzval den po volebním debaklu komunistů v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý místopředseda strany a představitel ortodoxního křídla Josef Skála. „Čestní muži a ženy by nepochybně odpovědnost vyvodili velmi rychle. Je naprosto nezbytné, aby se Ústřední výbor sešel nikoli až v prosinci, ale v nejbližších dnech, určitě v říjnu. A tam je třeba posoudit, co se stalo, jak se to stalo, kdo za to může a co z toho plyne,“ řekl iDNES.cz Skála.

Filip na výzvu svého stranického rivala Skály, který se s ním utkal letos i na minulém sjezdu o post předsedy KSČM, reagoval podrážděně.

„Důrazně připomínám, že vedení strany zvolené demokraticky v dubnu na sjezdu nebude reagovat na rozvracečské návrhy Josefa Skály. Bylo mu nabídnuto kandidovat do Senátu ve dvou obvodech, mohl být kandidátem do zastupitelstva hlavního města Prahy. Odmítl, asi se bojí voličů. Kritizovat nestačí, je třeba program,“ reagoval Filip.

Jednání komunistů bude zásadní i proto, že KSČM podpořila při hlasování o důvěře vládě menšinovou vládu ANO a ČSSD Andreje Babiše.