Babiš nesmí odvolávat Murína, nebo nesmí být premiér, míní Kalousek

To, že trestně stíhaná osoba rozhoduje o sesazení šéfa GIBS, tedy instituce, která může ovlivnit i pozici vyšetřovatele případu, která se jí přímo týká, označil za kolosální konflikt zájmů, která nemá s právním státem nic společného.

„Postup Andreje Babiše považujeme za velmi netransparentní,“ řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. I podle něj není jasné, zda za snahou Babiše vyměnit Murína není pokus o to, aby byl následně odstaven vyšetřovatel případu čerpání padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo Pavel Nevtípil. V kauze je stíhán Babiš, členové jeho rodiny i šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Policie se domnívá, že mohlo jít o podvodné čerpání evropské dotace, na kterou neměl Babiš nárok, protože dotační program byl určen pro malé a střední podnikatele.

A jak může pozice šéfa GIBS souviset s případem Čapí hnízdo? Podle politiků stran, které o mimořádnou schůzi usilují, tak, že je to právě GIBS, která se může postarat o výměnu vyšetřovatele, když toho současného obviní z nějakého trestného činu. Babiš se má podle poslanců zpovídat z toho, že mu nejde právě o toto.

„Je nám líto, Sněmovna musí opět ztrácet čas kauzami spojenými s obviněným premiérem. Například my bychom chtěli místo toho projednávat naše návrhy týkající se zjednodušení podnikatelského prostředí, jak motivovat úspěšné lidi účastnit se komunální politiky, aby pravá ruka prezidenta byla bezpečnostně prověřená a aby učitelé měli odpovídající platy. To bohužel kvůli kauzám premiéra nejde a nám je to líto,“ uvedl předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Babiš má na mimořádné schůzi, bude-li její program schválen, vysvětlovat kázeňské řízení s ředitelem GIBS Michalem Murínem. V souvislosti s řízením by mohl být Murín dočasně zproštěn výkonu služby. Babiš se nejprve snažil přimět Murína k rezignaci, že to bude „bez skandálu“. Šéf GIBS rezignovat odmítl. Babiš pak řekl, že v Murína ztratil důvěru a zpochybnil hospodaření inspekce.

I když poslanci neschválí program schůze, což je vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně a velmi často spolu hlasující parlamentní většině ANO, KSČM a SPD dost možné, ještě před hlasováním o programu schůze budou mít poslanci možnost debatovat, i když jen ti s přednostním právem. „Považujeme tu schůzi jen za propagační výstřel,“ řekl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik.