Piráti a SPD Tomia Okamury vyvolají mimořádnou schůzi k platům politiků

Na spolupráci se obě uskupení domluvila poté, co většina Sněmovny zablokovala návrh, aby se o platech hlasovalo na listopadové schůzi.

Michálek řekl, že nemá problém stanout vedle šéfa klubu SPD, protože Piráti byli podle něj zvoleni s tím, aby hlasovali podle věcné správnosti návrhů, ne podle toho, kdo je předkládá a zastává. „Jak jsme říkali už před volbami, na konkrétních věcech budeme spolupracovat se všemi politickými stranami, které jsou zastoupeny a které voliči zvolili do Poslanecké sněmovny,“ uvedl Michálek.

Šéf poslaneckého klubu Pirátů kritizoval vládní hnutí ANO. Právě vláda Andreje Babiše předložila návrh, který by růst platů politiků přibrzdil, ale poslanecký klub ANO jeho projednávání, aby byla reálná šance, že parlament zákon schválí do konce roku, až na dva poslance Babišova hnutí v pátek nepodpořil.

Piráti budou na mimořádné schůzi prosazovat, aby se platy politiků neodvíjely od průměrných platů v celé ekonomice, ne od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Tomio Okamura z SPD zase přišel s tím, že se platy politiků mají úplně „zmrazit“ až do konce roku 2021.

Ať se politikům nemoci krátí platy jako ostatním, řekl Pirát

„Nechceme aby se platy ústavních činitelů odvíjely od státního sektoru, který mohou sami ovlivňovat,“ řekl Michálek. Jeho Piráti budou také prosazovat, aby se i pro politiky platila stejná pravidla v případě nemoci jako pro ostatní občany. „Chceme se vyhnout případům jako byl postup pana primátora Čuby, který rok a půl chodil do práce a bral za to stoprocentní odměnu,“ připomněl šéf poslanců Pirátů.

„SPD je také proto, aby se zpomalil růst platu ústavních činitelů, možná ještě víc. My jsme pro zmrazení platu ústavních činitelů až do roku 2021,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Mimořádná schůze je jediná možnost, je třeba to využít,“ řekl Fiala.



Nutná by stejně byla součinnost Senátu i prezidenta

„Aby se to stihlo projednat, aby ten zákon nabyl účinnosti k 1. 1. 2019, tak je potřeba, abychom svolali mimořádnou schůzi, protože Senát má na projednání třicet dnů, prezident má 14 dnů. Pokud se nesvolá mimořádná schůze, tak se to nestihne,“ uvedl Michálek. Ve skutečnosti je velká pravděpodobnost, že se to nestihne ani tak, pokud nebudou senátoři ochotni zákon schválit beze změn a tak, aby ho prezident Miloš Zeman podepsal do Silvestra letošního roku.



„Vůbec není správné, aby poslanci hlasovali o svých vlastních platech a aby si je mohli takovýmto způsobem zvyšovat, my bychom si představovali, kdyby se plat ústavních činitelů se odvíjel od průměrné mzdy v České republiky,“ řekl Fiala. „To jsem rád. To je přesně to, co máme v návrhu,“ reagoval Michálek.

Základní plat poslance je nyní 75 900 korun hrubého měsíčně a paušální náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci až 39 400 korun. Když změna neprojde, od ledna základní plat poslance vyskočí na 90 600 korun a náhrady na 47 100 až 63 900 korun.