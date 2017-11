GLOSA: Pouhé prohlášení, že Zeman nemá rakovinu, už nestačí

Pro připomenutí. Před minulými prezidentskými volbami, kdy v boji o Hrad zůstali už jen dva kandidáti, byl jedním z hlavních argumentů příznivců Miloše Zemana, že Karel Schwarzenberg na funkci nestačí, protože ho trápí špatné zdraví.

Prezident Miloš Zeman je nyní v podobné situaci. Opakovaně na něm byla na různých akcích poznat minimálně únava. Naposledy na tiskové konferenci 31. října, kdy informoval o tom, že pověřil šéfa ANO Andreje Babiše, aby začal jednat o nové vládě.

Naposledy rozvířil debatu o prezidentově zdraví radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík. Na Facebooku napsal, že Zeman má rakovinu s prognózou dožití 3 až 7 měsíců. Zdroj svých informací neuvedl. Ano, nebyl to od něj zrovna čestný způsob, je to ale mimochodem dost podobné podpásovým ranám, které Zemanovi příznivci používali před minulou volbou proti Schwarzenbergovi.

Rozšíření Bartíkova prohlášení do médií paradoxně značně pomohl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Pokud by nezareagoval tak zuřivě a nezačal Bartíkovi vyhrožovat trestním oznámením (reálně tak udělal ve středu), měla by média hodně těžké rozhodování, zda vůbec o prohlášení, které je nyní na úrovni drbů, informovat.

Druhým paradoxem je to, co trestní oznámení pro podezření z trestného činu pomluvy a žaloba na ochranu osobnosti proti Bartíkovi vyvolá. Soud a policie se bude muset zabývat prezidentovým zdravím a je pravděpodobné, že si obě instituce vyžádají podrobnou lékařskou zprávu. Tedy to, co Hrad zatím tají.

Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci 1/3 Ve věci lživých tvrzení S. Bartíka bylo dnes podáno prostřednictvím právního zástupce pana prezidenta: odpovědětretweetoblíbit

Přitom právě zveřejněním dokumentace by Hrad velmi rychle a elegantně uťal veškeré debaty, které se kvůli Zemanově zdraví už dlouhé měsíce vedou. Mimochodem - média se už po dokumentaci opakovaně ptala, byla ale odmítnuta. Obecné prohlášení lékaře, který se o prezidenta stará, bohužel v tuto chvíli už nestačí (o prohlášení lékaře Miloslava Kalaše píšeme zde).

Je jasné, že nikdo nechce veřejně dávat všanc svůj stav, ale pokud je to člověk, který se hodlá ucházet na další roky o post hlavy státu, měl by být co nejotevřenější. Někteří prezidentští kandidáti to už udělali, Miloš Zeman to nejen svým voličům stále dluží.

Na tiskové konferenci s Andrejem Babišem 31. října nepůsobil Miloš Zeman příliš odpočatě.