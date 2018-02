MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Neobjektivní novináři a polibek smrti z Hradu

Miloš Zeman naděloval. Vyjmenoval nejméně objektivní novináře v českých médiích: Mitrofanova a Koukala v Právu, Kamberského a Zvěřinu v Lidových novinách, Perknerovou v Deníku, Taberyho v Respektu, Honzejka v Hospodářských novinách. Z MF DNES nezmínil nikoho, což považujeme za velkou újmu a nespravedlnost. Ale když už jsme takový polibek smrti z Hradu dostali, rádi bychom z něj něco vyrejžovali. Třeba nějakou státní zakázku v Lánech, tedy jestli z Lán po náletu kamarádů Vratislava Mynáře ještě něco zbylo.

A prezident po skončené hradní volbě doplnil také svůj proslulý balíček karet zrádců. Zmínil expremiéra Bohuslava Sobotku (ten už tam ale dávno byl), dále šéfa Senátu Milana Štěcha, hejtmany Martina Netolického, Josefa Bernarda a Jiřího Štěpána a celou pražskou ČSSD. Mají se na co těšit. Připomínáme: všichni z původního balíčku karet z roku 2003 už jsou na politickém hřbitově.

„A slevy jsou, Bédo, fakt na všechno? I na sekačky?“ Béda Trávníček alias Emil Nádeníček alias Oldřich Navrátil bude v Třebíči kandidovat za TOP 09 do Senátu. Přemluvil ho k tomu prý sám předseda Jiří Pospíšil. Asi má kukadla jako zrcadla.

Čtyři měsíce po volbách se ukazuje, že i pod předsedou Radkem Vondráčkem z ANO a kancléřem Janem Morávkem z ČSSD bude Poslanecká sněmovna dál prostředím vlídným a sociálně citlivým ke svým zaměstnancům. Ředitelka odboru hospodářské správy je tento týden písemně ujistila, že kohoutková voda stále zůstává součástí zaměstnaneckých benefitů – a to i při jídle ve sněmovních restauracích. Dámy a pánové, kdo z vás to má?



Strana lidová slavně vyhlásila už třetí ročník Volební akademie žen. Zájemkyně čeká během tří dnů čtrnáct lektorů a více než dvacet hodin přednášek a workshopů. „Nenechte si ujít jedinečnou příležitost připravit se na výzvy nadcházejících voleb a veřejného života,“ vyzývá KDU-ČSL aktivní ženy. O tom, jak úspěšné byly dva předchozí ročníky, vypovídá asi nejlépe fakt, že v osmičlenném vedení strany není žena žádná a mezi deseti poslanci jen jedna.

Jeden z kandidátů na předsedu ČSSD Milan Chovanec před sjezdem strany o příštím víkendu dál trvá na tom, že hnutí ANO by v případné společné vládě nesmělo mít resorty vnitra, spravedlnosti a financí. Ministrem prý v nich musí být někdo, „kdo to myslí poctivě“. Trochu to připomíná jednoho (dej mu pánbůh nebe), který to zase myslel upřímně. A není pochyb o tom, že by Chovanec na ministra vnitra o jednom poctivém chlápkovi z Plzně, co rád chodí na ryby a do posilky, určitě věděl.

Miloš Zeman si v televizi posteskl, že posledním, komu se kdy snažil promlouvat do duše, byla jeho tehdy jedenáctiletá dcera Kateřina – a stejně to prý nepomohlo. Ano, víme, proběhly nějaké zprávy o divokých večírcích, na nichž se děly hrozné věci, ale nechme to už spát. Teď hlavně aby se „první dceři“ povedlo v Londýně dokončit to studium antropologie, tedy oboru, o němž Zeman říká, že k němu má hluboký a bytostný odpor. Protože antropologů, sociologů, politologů, psychologů, andragogů či sociálních ekologů je u nás tak zoufalý nedostatek, že jich vychází zhruba tak sto na jednoho instalatéra.