Snížil bych sociální dávky těm, kteří odmítají práci, uvedl Zeman

Miloš Zeman řekl, že dlouhodobě usiluje o to, aby minimální mzdy narůstaly. Zároveň by ovšem snížil sociální dávky těm, kteří odmítají zaměstnání. „Před časem jsem se dočetl, že pravděpodobnost dožití sociálně vyloučených skupin je o deset až patnáct let nižší, zejména kvůli užívání alkoholu a nekvalitních drog,“ řekl Zeman.

Zemanovo nedávné vyjádření o nepracujících Romech vyvolalo vlnu nesouhlasu a odporu nejen mezi Romy, kteří posléze na sociálních sítích sdíleli fotografie ze svých zaměstnání. Proti výroku se ohradilo i mnoho politiků. „Je to naprosto ohavné a nepřijatelné,“ napsal o Zemanových slovech například bývalý lídr TOP 09 Miroslav Kalousek (psali jsme zde).

Zeman také hovořil o jmenování Tomáše Petříčka, kterého 16. října jmenuje ministrem zahraničí. V souvislosti s tím se dotkl i role Miroslava Pocheho na ministerstvu, kterého by Petříček využil jako externího poradce (podrobnosti v článku Poche by mohl být mým externím poradcem, přiznal Petříček).

Podle Zemana by se však měli všichni zaměstnanci i poradci ministerstva zahraničí chovat v souladu s programovým prohlášením vlády, a to Poche podle prezident nečiní. Ani Petříček však nemá na ministerstvu místo jisté, protože je jen málo známým politikem ČSSD. „Dokazuje to i jeho výsledek na Praze 7,“ podotkl Zeman. Petříček získal 320 hlasů a sociální demokraté v tomto obvodu skončili sedmí z osmi kandidujících uskupení.

Volebnímu debaklu socialistů se věnoval Zeman i v dalším tématu. Podle něj je jednou z chyb strany to, že se zbavuje úspěšných lokálních politiků a nahrazuje je „stranickými bafuňáři“. Také podotkl, že sociální demokraté ztrácejí tradiční bašty. „Jednou z takových bašt byl i Děčín,“ narážel Zeman na neúspěch místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny, kterého lidé v Děčíně nezvolili ani do zastupitelstva.