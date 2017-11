Na vozík si nesednu, spekulace o mém zdraví jsou kampaň, říká Zeman

Zeman stále odmítá zveřejnit zprávu o svém aktuálním zdravotním stavu, s odůvodněním, že takovou dokumentaci zveřejnil již několikrát – v podobě prohlášení lékařského konzilia i ošetřujícího lékaře (viz Zemanův zdravotní stav je velmi dobrý, trápí ho jen neuropatie).

„Prošel jsem magnetickou rezonancí, počítačovou tomografií, odběry, podstoupil jsem celkové vyšetření. Lékařské konzilium konstatovalo, že mám polyfunkční neuropatii. A pokud jde o cukrovku, tak protože je takzvaně kompenzována – to jest klesla pod hodnotu 6,0 – tak momentálně v podstatě nemám ani cukrovku,“ uvedl.

Že se jeho kondice stala jedním z hlavních předvolebních témat, považuje Zeman za součást kampaně. „Moji názoroví odpůrci proti mně v podstatě nic nemají. Nikdy jsem si nic nenakradl, bohužel ani sexuální delikty už se mě netýkají. Takže v podstatě jediné, co může být považováno za argument, je můj zdravotní stav,“ myslí si jeden z favoritů prezidentské volby.

K pochybám o jeho zdraví však zavdávají i záznamy z veřejných vystoupení, při nichž Zeman často vrávorá a musí být podpírán členy ochranky (viz Zeman ve Štrasburku vrávoral kolem řečnického pultu). Utnout spekulace tím, že by se posadil do vozíku, ale prezident nechce.

„Už jsem to udělal jednou v Číně, kde jsem se nechal svézt golfovým vozíkem. Dobře víte, co to vyvolalo za bouři. Protože pitomec si vybere jakoukoli záminku,“ vysvětluje (více o problémech Zemana při společném focení).

Schäublovi to prošlo, Němci jsou rozumní

„Nebudu uvádět jako příklad amerického prezidenta Roosevelta, ale možná jste si všimli, že předsedou Spolkového sněmu byl nedávno zvolen Wolfgang Schäuble, který je už více než dvacet let na vozíku. Němci jsou rozumní, tak jim to nevadí. Moje neuropatie se zatím – zaplať pánbůh – nezhoršuje. Proto zatím není ten vozík nezbytně nutný. Ale samozřejmě nikdy nemůžete vyloučit, že za deset, patnáct nebo dvacet let – až mi potáhne na devadesát – budu možná vozík potřebovat,“ uvedl dále Zeman.



Prezidentův zdravotní stav naposledy zpochybnil brněnský politik Svatopluk Bartík, který na Facebooku tvrdil, že má Zeman rakovinu a zbývá mu jen několik měsíců života. Hrad zprávu popřel a sám Bartík, na kterého bylo kvůli výroku podáno trestní oznámení, příspěvek později odstranil (viz Zpráva o Zemanově rakovině je zcela vymyšlená, řekl prezidentův lékař).

Téma Zemanovy kondice však nečekaně otevřeli i ministr vnitra a šéf sociální demokratů Milan Chovanec a předseda Sněmovny Jan Hamáček při setkání s novináři. „Pan prezident je v kondici, neviděl jsem nemocného muže,“ prohlásil před tiskem Chovanec, aniž by byl na Zemanovo zdraví někým tázán. „Pan prezident byl ve velmi dobré fyzické i psychické kondici. Zajímal se o to, jak bude probíhat ustavující schůze Poslanecké sněmovny,“ přidal se Hamáček, když oba odcházeli ze společného oběda s prezidentem v Lánech.