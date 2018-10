Z Česka bylo 80 procent fotek, říká autor výzvy pracujícím Romům

Prezident Miloš Zeman v pátek řekl: „Jedenáct tisíc je těch, kdo při sčítání lidu se přihlásili k romské národnosti. Tak si položte jinou otázku: co je to za národnost, která se ani nedokáže přihlásit k vlastní národnosti a místo toho se hlásí Slovák, Čech, Maďar, já nevím, kdo všechno ještě.“ Co si o tom myslíte?

Mám českou občanku, jsem občan České republiky. Romové jsou ale hrdí na to, že jsou Romové. Nestydíme se za naši národnost. Ale proč se v Česku dělalo sčítání Romů? Proč to dělali, kvůli čemu? Chtějí nás nahnat někam do těch táborů, které byly za války? Tvrdí, že jsme Češi a že bychom se měli přizpůsobit. Když se ale chceme přizpůsobit, je to taky špatně. Pořád je něco špatně.

Takže myslíte, že Romové se nehlásí ke své národnosti ze strachu?

Ano. Je to kvůli školám, kvůli všemu. My se nestydíme za svou národnost. Vidíte, jak všichni hrdě říkají, že jsou Romové.

Co vás vedlo ke zveřejnění výzvy na Facebooku?

Stále někde čtu, jak nás někdo podceňuje - jak nepracujeme a že neposíláme děti do škol. Není to jenom od prezidenta, ale i od majority. Říkám si proč. Mí rodiče pracovali, já pracuji celý život, moje děti pracují, všichni mí kamarádi kolem mě pracují. A stejně pořád někde něco čtu a nežije se mi v tom dobře. Pak má takové výroky dokonce pan prezident. Nechápu, co to je za dobu.

Ta majorita nás přitom potkává všude. Opravujeme chodníky, stavíme inženýrské sítě, lidé nás potkávají na stavbách, v nemocnicích. Sice občas děláme horší práce, ale děláme. Vždyť ta majorita to přece musí vidět. Proč to neřekne? Proč se těch lidí někdo nezastane?



Jaký byl poměr mezi fotkami, které jste dostal od Romů pracujících v Česku a od Romů ze zahraničí?

Takových osmdesát procent fotek bylo z Česka, zbytek pak ze zahraničí. Většinou mi ti lidé přímo psali například „stavba, Česká republika, Lovosice“ nebo „uklízečka v nemocnici, Chomutov“. Protože ty, kteří bydlí v zahraničí, to zase tolik nezajímá. Je jim jedno, jestli mají Romové v Česku práci, nebo co tady říká prezident. Ale pár jich taky poslalo fotku. Například z Německa, Anglie, Irska, Belgie, Francie, Kanady.

Jiří Keleš Jiří Keleš je jedním z autorů internetové výzvy, která vyzývala Romy, aby zveřejnily své fotky ze zaměstnání. Podle Keleše na ni reagovalo přes devět tisíc lidí. Keleš bydlí v britském přístavním městě Margate, kde vlastní restauraci.

Na vaši výzvu reagovalo přes devět tisíc Romů. Čekal jste, že vzbudíte až takový ohlas?

Přál jsem si to. Říkal jsem si, že by bylo dobré, kdyby všichni Romové dali fotku na Facebook, ať lidi mají na očích, že pracujeme. Můj kamarád Štefan Pongo to dal na zeď a lidé to sdíleli.

Proč si myslíte, že výzva sklidila takový úspěch?

Už toho všichni mají plné zuby. Víte, jaké to je pro romskou matku, která ráno posílá děti do školy? Nemá práci, protože většinou když sháníme práci, tak nám ji nechtějí dát. A ten, kdo ji sežene, tak je hodně rád.

Děje se to všude, kam jdeme. Tvrdí o nás, že bereme léky zadarmo, přitom to není pravda, vymýšlejí si o nás pořád nějaké historky. Proč? My to neděláme. My nepíšeme na majoritu takovéhle věci. Já nevím, co se s národem stalo, že mu tak vadí menšiny. Vždyť nás přece v té České republice není tolik.

Sklidil jste i nějaké negativní reakce?

To víte, že se objevily i negativní reakce. Někdo o fotkách říká, že to je těch deset procent, o kterých mluví pan prezident. Bylo taky pár lidí, kteří psali „kdybyste šli všichni do práce“ a takové ty připomínky.