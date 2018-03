Na Zemanovu inauguraci dorazí i jeho dcera, provoz Hradu bude omezen

Stejně jako před pěti lety si ani letos Kateřina Zemanová nenechá ujít velký den svého otce. Zatímco v minulosti se ale v její souvislosti hovořilo o tom, že to bude nakonec ona, kdo bude doprovázet Miloše Zemana na oficiální akce – Ivana Zemanová se totiž do té doby držela spíš v ústraní, letos bude na Hradě spíš jako host. Role první dámy se totiž nakonec zhostila Zemanova manželka. A tak tomu má být i do budoucna.



Kateřina Zemanová momentálně studuje v Londýně antropologii. Z České republiky tam zamířila po několika zdejších skandálech. Na otočku se tu nicméně objevila třeba letos v lednu, kdy si nenechala ujít ani velké finále prezidentské volby a vítězství svého otce. „Byla pro něj překvapením. Znovu mu přinesla štěstí,“ komentovali tehdy její nečekaný příjezd do štábu lidé z okolí Miloše Zemana.

Společně se současnou hlavou státu a dalšími VIP hosty – jako třeba Zemanovým poradcem Martinem Nejedlým, šéfem ČEZ Danielem Benešem, či předsedou SPD Tomiem Okamurou – oslavila Kateřina Zemanová úspěch v uzavřeném prezidentském salónku.

Inauguraci bude možné sledovat na Hradčanském náměstí

Inaugurace proběhne na pražském Hradě ve čtvrtek 8. března. Kvůli slavnostnímu ceremoniálu bude na Hradě omezený provoz, a to od šesti od rána do osmi do večera. Návštěvníci se tak nedostanou na první nádvoří, část druhého a třetího nádvoří. Na změny by je měla upozornit informační cedule v českém a anglickém jazyce.



„Chystáte-li se navštívit ve čtvrtek dne 8. března 2018 Pražský hrad, prosím, počítejte s časovou rezervou a možnými nárazovými frontami u bezpečnostních vstupních kontrol,“ uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Příznivci Zemana budou moci sledovat celou událost na velkoplošné LED obrazovce na Hradčanském náměstí pod sochou Tomáše Garrigue Masaryka ve směru vyhlídky. Pro diváky bude také vyhrazený prostor téměř na celém třetím nádvoří.

„Vstup do areálu Pražského hradu je možný z Hradčanského náměstí průchodem kolem Arcibiskupského paláce a vstupem přes IV. nádvoří, zde bude také výjimečně i východ z areálu,“ vysvětlil dále Ovčáček.

Protesty proti inauguraci

Na Hradčanském náměstí by se přitom ve čtvrtek měly konat dva protesty. Jeden z nich nahlásil aktivista Tomáš Peszynski a bude probíhat u sochy prvního československého prezidenta ve čtvrtek od 11:30 do 14:00. Akce „Nebudeme mlčet: Vítěz nebere vše!“ se podle Facebooku zúčastní necelá stovka lidí.



Ve čtvrtek odpoledne na pražském Klárově také začne pochod „Ženy na Hrad!“, který se nechal inspirovat pochodem proti nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkce.

„Také my se letos chceme připojit k hlasům milionů lidí, kteří se po celém světě staví proti vzestupu bezohledné politiky nenávisti,“ je uvedeno v popisu události. Účast na ní předběžně potvrdily tři stovky lidí. Pochod vede z Klárova přes Malostranské náměstí Nerudovou ulicí až na Hradčanské náměstí.

Miloš Zeman při skládání prvního prezidentského slibu 8. března 2013: