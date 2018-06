Kdo protestuje proti výsledkům voleb, není demokrat, řekl prezident Zeman

Zeman také připomněl, že menší demonstrace probíhala i před Pražským hradem, kam přišlo několik lidí s červenými trenýrkami. Ty jsou již několik let používány jako parodický symbol odporu proti politice současného prezidenta. „Už jsem myslel, že ta blbost ustala, ale někteří lidé jsou nepoučitelní,“ poznamenal.

Zůstane-li ČSSD v opozici, stane se bezvýznamnou

Moderátor Jaromír Soukup se Zemana ptal také na aktuální politickou situaci. Zmínil, že ČSSD stoupají volební preference, zatímco preference Hnutí ANO stagnují. Sociální demokraté totiž ve volebním modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v květnu skončili druzí se 13 procenty hlasů, což je pro ČSSD nejlepší výsledek od říjnových voleb. Vítězné Hnutí ANO mělo v průzkumu 29 procent hlasů.

„Možná, že ČSSD získává voliče z řad nerozhodnutých voličů,“ odpověděl Zeman na otázku, kde sociální demokracie bere voliče, když se po volbách mluvilo o tom, že část z nich přešla k Hnutí ANO.



„ČSSD čeká ještě hodně práce. Věřím, že to bude poctivá práce a pokud k tomu dojde, že bude ve vládě, může si zvýšit preference, zatímco v opozici by se stala naprosto bezvýznamnou,“ uvedl Zeman.

Platová diskriminace žen

Prezident připomněl, že Česká republika je jednou ze zemí, která má největší rozdíly mezi platy žen a mužů. Ženy berou v průměru o několik tisíc méně než muži. Jedním z důvodů je podle něj i dlouhá rodičovská dovolená.

„Odborníci to vysvětlují různě, jedno z vysvětlení je, že u nás je nejdelší rodičovská dovolená a že když ji žena celou absolvuje, je poněkud obtížné vracet se do práce. A pokud se vrátí, nemusí to být kvalifikovaná a tedy dobře placená práce,“ míní Zeman.

Prezident také v této souvislosti připomněl, že v Poslanecké sněmovně je daleko nižší procento poslankyň než ve většině západoevropských zemích. „Je to určitá diskriminace nebo nerovnost žen,“ uvedl.