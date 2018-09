Zeman přivítal prvňáky, někteří rodiče přišli se symbolem červených trenek

Novináři se jednoho z rodičů dětí ptali, proč si na oblečení připnuli symbol červených trenek. „Vy to nevíte, jo?“ podivoval se a blíž to nechtěl komentovat.

Poté, co se ze strany rodičů směrem k prezidentovi ozvalo „Fuj, táhni!“, okřikl rodiče Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček a napomenul je, aby se chovali slušně.

Zeman žáky nabádal k tomu, aby poslouchali učitele, brzy se naučili číst a četli papírové knihy. Kniha je podle prezidenta nejkrásnější věc na světě.

Podotkl, že když knihu napsali moudří lidé, je to stejné, jakoby si s nimi lidé povídali. Prozradil, že jeho první přečtenou knihou byl Školák Kája Mařík, jeho žena Ivana Zemanová jako prvního přečetla Malého Bobše.

Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci Nenávistné chování na půdě školy, kam rozhodně nepatří, si z mé strany zasloužilo jediné. Rázné a hlavně výchovné: “Chovejte se slušně!”. https://t.co/vZ7dIo5eIG odpovědětretweetoblíbit

„Když jsem byl malý, hrozně nerad jsem vstával a to platí pořád. Kdyby se šlo do školy místo osmi dejme tomu v devět, věřím, že by to pro nás bylo lepší, ale co se dá dělat, zatím musíme vzít v úvahu to, co nám nařídili a musíme poslouchat, protože ve škole se musí poslouchat,“ řekl Zeman. „Ve škole se před vámi otevře úplně jiný svět - svět tajemství, svět kouzel a svět krásných věcí,“ dodal prezident.



Zemanová předala dětem jako dárek knihy policejních pohádek. „Policejní pohádky?“ podivil se tomu Zeman. „No tak to je úžasné.“

Zatímco Zeman zamířil na pražskou školu, ministr školství Robert Plaga zahajuje nový školní rok na Základní škole Hudcova v Brně, ve stejném městě následně předá ocenění nejlepším žákům a sportovcům Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka.

Žáků na základních školách přibývá, v minulém roce je navštěvovalo 926 tisíc dětí, v nadcházejícím školním roce by se jejich počet měl zvýšit o přibližně patnáct tisíc.



Letos čekají školáky podzimní prázdniny od pondělí 29. do úterý 30. října. Vánoční prázdniny budou od 22.12 do 3.1, pololetní prázdniny 1.2. jarní prázdniny nastanou v termínu od 4.2. do 17.3. Poslední den školního roku bude v pátek 28. června 2019.