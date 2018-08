Zeman jmenuje do čela Nejvyššího správního soudu místopředsedu Mazance

„Prezident Miloš Zeman dnes přijal na Pražském hradě místopředsedu Nejvyššího správního soudu Michala Mazance, kterého jmenuje předsedou Nejvyššího správního soudu 18. září, a to s účinností od 1. října,“ napsal iDNES.cz prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Rozhodnutí podléhá kontrasignaci premiéra Andreje Babiše. Mazanec předpokládá, že Zeman jeho jmenování s předsedou vlády domluvil.

Michal Mazanec se stane v čele Nejvyššího správního soudu (NSS) nástupcem Josefa Baxy. Baxovi vyprší mandát letos v září, funkční období končí i Mazancovi. Mazanec prezidentovi navrhl, kdo by ho mohl na postu místopředsedy vystřídat, jména novinářům sdělit nechtěl. Zeman se podle něj teprve rozhodne.

Se Zemanem se Mazanec bavil o tom, jaké jsou problémy správního soudnictví v České republice. Prezidentovi nastínil, s jakými problémy se potýká NSS, tedy například s větším počtem projednávaných věcí nebo s „jistou izolací Nejvyššího správního soudu jako víceméně samostatné soustavy“.



Nerovnováha mezi soudy dělá problémy v praxi, řekl Mazanec

Mazanec poznamenal, že v České republice tvoří jednu soustavu NSS se svými třemi desítkami soudců a druhou soustavu obecné soudy, kterých je přes 3000. „Ta nerovnováha dělá problémy i v praxi,“ řekl.

Ve funkci bude chtít navázat užší kontakty s krajskými soudy a jejich úseky správního soudnictví, což podle něj bylo kvůli nárůstu počtu kasačních stížností a nedostatku času v minulosti zanedbáno. Spoustu práce vidí v legislativní oblasti, zákon o NSS z roku 2003 podle něj bude třeba novelizovat. Bude se proto chtít sejít s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem (za ANO). Zásah do zákona bude podle něj potřeba zásadnější než nabízí poslanecká novela, která je nyní v Parlamentu.

Mazanec bude ve funkci pouze tři roky místo desetiletého funkčního období. Funkce soudci totiž zaniká koncem roku, ve kterém dosáhl věku 70 let. Mazanec této věkové hranice dosáhne v roce 2021. Novinářům řekl, že koncepční změny musí provádět vláda, a ta má před sebou také tři roky práce. „Musíme se snažit stihnout, co bude možné,“ řekl.



Mazanec řekl, že koncepce NSS je dána zákonem a on v ní bude pokračovat a plnit ji, stejně jako ji plnil Baxa. Baxa, kterého ve funkci nahradí, podle něj měl charisma. Baxa již dříve řekl, že by bylo vhodné, aby prezident vybral adepta, který může funkci vykonávat celých deset let. U Mazance to možné není.