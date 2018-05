Zeman jmenuje Babiše premiérem ještě před koncem referenda v ČSSD

„Před 15. červnem zcela určitě jmenuji podruhé Andreje Babiš předsedou vlády,“ prohlásil prezident ve vysílání České televize. Přesný termín jmenování prý zatím nezná, do několik dnů ho však bude mít připraven.

Na dotaz, zda má jít o tlak na ČSSD, jejíž členové právě v referendu rozhodují o tom, jestli jejich strana bude s hnutím ANO vládnou, odpověděl prezident souhlasem. „Ano, a nejen tlak na sociální demokracii ale také tlak na Andreje Babiše, aby rychleji pokročil při sestavování vlády,“ řekl Zeman a dodal, že Babiš by mu měl po jmenování předložit seznam ministrů do čtrnácti dnů.

Hlasování o důvěře by v Poslanecké sněmovně mohlo proběhnout koncem července. Prezident nevyloučil svou účast na sněmovní schůzi tak, jak to udělal v případě prvního pokusu Andreje Babiše o získání důvěry.

„Pokud budu jmenován do poloviny června, tak bych měl samozřejmě do konce června předložit návrh vlády,“ reagoval na prezidentova slova premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Prezident také uvedl, že předpokládá kladný výsledek referenda sociální demokracie. I pro případ, že by ČSSD odmítla do vlády vstoupit, má prý však připravený plán B. „Ten ale sdělím nejdříve Andreji Babišovi,“ řekl Zeman a dodal že předčasné volby jsou až plán C.

„Chápu vyjádření pana prezidenta jako potvrzení jeho předchozích výroků, že bude Andreje Babiše jmenovat ještě před ukončením referenda. Nevnímám to jako tlak na sociální demokracii,“ řekl k tomu Jan Hamáček, předseda ČSSD.

S rozčarováním však přijali prezidentův výrok opoziční poslanci. Podle předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše jde o bianko šek pro premiéra v demisi „ať si dělá, co chce“ a připomněl, že bývalo zvykem, že prezident očekával příslib 101 sněmovních hlasů, než někoho sestavením vlády pověřil.

„Jednání prezidenta Zemana je jedním ze zdrojů dlouhodobé krize, kterou tu máme,“ ohodnotil pak prezidentův výrok předseda ODS Petr Fiala.