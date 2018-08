Pytlák, který měl vařit tygří lektvar, byl pro policisty „známá firma“

Od dětství jej bavilo preparování zvířat a lov. Když u Miloše Hrozínka policisté ve Zbynech u Doks na Českolipsku našli čerstvě zabitého tygra, tygří kůži a desítky mrtvých zvířat, bylo jasné, že je to už úplně něco jiného než pouhá záliba.

Podle vyšetřovatelů se v tu chvíli chystal z tygřích kostí uvařit lektvar, ceněný mezi asijskou populací kvůli údajným léčivým vlastnostem. Na extraktech z jednoho zabitého zvířete mohl gang, jehož byl součástí, vydělat desítky milionů korun.

MF DNES zjistila, že Hrozínek, který je ve vazbě, nebyl pro policisty neznámou osobou. Už dříve byl třikrát odsouzený – za pytláctví i nedovolené ozbrojování. Jeho otec Zdeněk Hrozínek nyní tvrdí, že všechny případy, kdy jej soud potrestal, jsou jen shodou náhod a mstou.

„Narafičili jeho střely“

Miloš Hrozínek miloval lovecké výpravy, pořádal je nejen po českých lesích, ale i v Africe, Tanzanii, Austrálii či na Novém Zélandu. Podle otce první potíže s policií nastaly v roce 2007, když se vrátil z Namibie. „Mají tam chovatelské a lovecké farmy, všechno je legální, farmy mají licence a přísně se to hlídá. A lov ani není drahý, s letenkou a ubytováním to vyjde pod 100 tisíc,“ líčí Zdeněk Hrozínek.

Už tehdy jeho syn preparoval zvířata, měl na to povolení a živnost. Ve zmíněném roce 2007 se ve Skelné huti na Plzeňsku konala expozice lesní techniky a v rámci ní tehdy 25letý preparátor vystavil několik svých vycpaných afrických trofejí – paviány a antilopy.

„Na stole měl pro zajímavost i kelímek se sedmi střelami, které vyňal z ulovených zvířat a nechal si je na památku,“ vzpomíná Hrozínek. „Jenže ty střely mu někdo ukradl,“ dodává. Tehdy prý nad tím mávli rukou, jenže za čas se podle něj stalo něco, co jeho synovi změnilo život.

Je otázkou, kdo by něco takového dělal a proč. Zdeněk Hrozínek v této souvislosti zmiňuje spor, který měl na zmíněné výstavě jeho syn s mužem z lesní správy. „Syn dal do tomboly, která se losovala, poukaz na preparování srnce. Ten muž ze správy, který ten poukaz vyhrál, ale chtěl vycpat jelena. Přitom jen materiál vyjde na sedm až osm tisíc korun, tedy dráž než v případě srnce, protože je to větší zvíře. Syn odmítl a on se od té doby mstí,“ tvrdí Hrozínek.

V lese na Českolipsku se našli dva mrtví daňci. Podezření padlo na Hrozínka, a když znalci porovnali střely ze zvířat s vývrtem hlavně Hrozínkovy kulovnice, padlo okamžitě i obvinění. Podle jeho otce to však bylo jen nahrané. „Byly to střely, které předtím někdo ukradl na výstavě a vmáčkl je do těl mrtvých daňků,“ tvrdí.

MF DNES se podařilo kontaktovat údajného mstitele. Ten však tuto verzi odmítá. „Je to nesmysl. Žádný spor jsme neměli, to je utopie. A to s těmi střelami také,“ řekl muž, jenž si nepřál sdělit jméno, ale MF DNES ho zná.

To, proč Hrozínek viní právě jeho ze msty, komplotu a snahy ho zničit, má prý jednoduché vysvětlení. Sloužil jako lesní stráž v lesích, kde byla zvířata upytlačena. „To já jsem vozidlo jeho syna přistihl tehdy v lese,“ argumentuje muž. Hrozínkův otec však trvá na tom, že všechno bylo narafičené tak, aby obvinění sedělo na jeho syna.

Stopnout si špatně

V rozsudku od českolipského soudu, který má MF DNES k dispozici, se nicméně píše, že střílel Hrozínek. Bylo to 6. září 2008 a daňka ulovil bez povolení. V listopadu téhož roku střelil dalšího. Škoda celkem 55 tisíc.

Mezitím na Nymbursku s komplicem slovil dva muflony. Při útěku si přitom stopl auto policisty, který byl v civilu. Když mu zazvonil mobil a kupec zastřelených muflonů mu v něm oznamoval, že má s sebou peníze a kde si je předají, policista zareagoval a Hrozínka dovezl rovnou na služebnu.

V roce 2015 mu za to soud v České Lípě dal souhrnný 28měsíční trest, který podmíněně odložil na zkušební dobu 42 měsíců. Na čtyři a půl roku mu zakázal výkon práva myslivosti, nařídil propadnutí kulovnice a dal pokutu 70 tisíc korun.

„Chráněný je živý pták, nikoli mrtvé tělo,“ namítá Hrozínek. Podle policie je takový výklad nesmysl. „Stejně jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná rostlina je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho,“ odcitovala zákon mluvčí liberecké policie Ivana Baláková.

V dubnu 2016 odvolací soud v Liberci zrušil trest a ponechal jen propadnutí kulovnice. „Kvůli tomu, že se soudní řízení vleklo,“ řekl Zdeněk Hrozínek. To ale nebylo všechno. V roce 2015 provedla policie u Hrozínků domovní prohlídku. Našli vycpané ptáky ohrožené vyhynutím – puštíka, kalouse, jestřába, dále sovy, silně ohroženého losa evropského a kriticky ohroženého tetřeva hlušce, aniž měl Hrozínek povolení k jejich dovozu a vývozu.

„Ten tetřev je můj“

Hrozínek i tak tvrdí, že policie zabavením vycpaného tetřeva udělala chybu. „On ho dostal legálně od lovce ze Švédska, kde platí jiná pravidla a tetřevi se loví. Pak mi jej věnoval, takže navíc tetřev byl můj,“ dodává.

Hrozínkovi si na vycpaného tetřeva opatřili povolení. Vydal jej Krajský úřad v Hradci Králové, jenže až potom, kdy začalo samotné vyšetřování. Obviněn byl tudíž kromě neoprávněného nakládání s chráněnými živočichy také z toho, že preparát jestřába a puštíka sám nabízel k prodeji.

Souzen byl také za nedovolené ozbrojování. I to vysvětluje Hrozínek shodou nešťastných náhod. Byl prý právě v lese číhat na vlky – které chtěl jen vidět – a syn mu je měl nahánět autem s rozsvícenými světly. Aby je lépe viděl, vzal si s sebou noční vidění, které se dá připevnit na pušku a zamířit s ním. V Česku je takové zařízení zakázané.

„Jak jsem běžel, vypadlo mi zařízení na noční vidění z tašky, co jsem měl přes rameno, na silnici. Ani jsem si toho nevšiml, protože jsem tam měl ještě lahev s pitím. Jelo tudy ale policejní auto a to mi to noční vidění přejelo,“ vypráví Hrozínek. A pokračuje v líčení příběhu, že si policisté všimli synova vozu, zkontrolovali ho a vrátili se zpět na místo, kde přejeli noční vidění. V tu chvíli si to prý spojili.

Loni v září za to soud v České Lípě dal Miloši Hrozínkovi podmínku, pokutu 40 tisíc korun, nechal propadnout noktovizor i preparáty. V únoru odvolací soud v Liberci trest potvrdil.