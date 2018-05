Každý osmý mileniál ještě neměl ve 26 letech sex, uvádí britská studie

Londýnská univerzita College London sledovala v rámci projektu The Next Steps život 16 tisíc lidí narozených v letech 1989–90 od jejich 14 let.

Jak uvádí deník The Telegraph, při závěrečných pohovorech v roce 2016 se ukázalo, že dotazovaní přicházejí o panictví či panenství v mnohem pozdějším věku než jejich rodiče – 12,5 procenta uvedlo, že sex dosud neměli. Z těch, kteří ho už zažili, to více než 90 procent udělalo před dosažením 19 let. Pouze jedno procento zúčastněných podle vědců přišlo o panenství či panictví mezi 23. a 26. rokem života.

Nové objevy se podle deníku The Independent podobají výsledkům americké studie zveřejněné v roce 2016. Pouze 44 procent dotazovaných dívek ve věku do 20 let tehdy uvedlo, že už měly sex. Před pětadvaceti lety to bylo 58 procent. Stejný vzorec platil i u chlapců ve stejné věkové kategorii, pozitivně odpovědělo 47 procent, v generaci jejich rodičů to bylo 69 procent.

Analytici za tímto zpožděním vidí příliš velké vystavení pornografii a „strach z intimity“ dnešní generace. „Stačí dvakrát kliknout a máte přístup k tunám internetové pornografie nejrůznějšího charakteru. Muži pak dají často přednost jednoduché masturbaci při pornografii před partnerským sexem, který je mnohem náročnější na investice časové, finanční a tak dále. Místo toho, aby se dvořili ženám, zvali je na večeře a pak je dobývali, než dojdou až k naplnění v oblasti pohlavního spojení, dají přednost masturbaci,“ uvedl sexuolog Petr Weiss.

Chování mladých Čechů se nemění

„U nás se věk prvního pohlavního styku stále drží kolem osmnáctého roku u mužů i žen. Je stabilní, nijak se nemění,“ popsal pro iDNES.cz sexuolog Petr Weiss. „Je velmi zajímavé, že ačkoliv se všude, hlavně v médiích, mluví o tom, jak se naše chování mění, opak je pravdou,“ řekl sexuolog už dříve v rozhovoru pro server Lidovky.

Výzkum sexuálního chování české společnosti od roku 1993 provádí Sexuologický ústav v pravidelných pětiletých cyklech. Poslední výzkum proběhl na konci roku 2013 a podle něj v předchozích deseti letech věk prvního sexu dokonce klesl.

„Zatímco ve všech předcházejících průzkumech tento věk převyšoval osmnáct let, v aktuálním průzkumu jsme se vůbec poprvé dostali pod tuto hranici,“ uvedli tvůrci výzkumu, který vznikl pod vedením sexuologů Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny (o výzkumu čtěte více v článku Sexuální život zahajují Češi dříve).

„Erotické zkušenosti jako líbání, hlazení se a mazlení mladí lidé jistě mohou získat i dřív,“ vysvětlila pro MF DNES sexuoložka a psychoterapeutka Hana Fifková (více v článku První sex: ideálně v šestnácti a po půlroční známosti, říkají studenti). Podle výzkumu první zamilovanost a polibky Češi prožívají už kolem patnáctého roku věku.