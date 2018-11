Čech, který kradl v Kňažkově vile, dostal tvrdší trest. Místo tří roků pět

Slovenský soud v úterý v obnoveném líčení zpřísnil českému občanovi Pavlovi Novotnému trest za loňskou krádež v bratislavské vile herce Milana Kňažka. Proti původnímu trestu tří let vězení, který slovenský nejvyšší soud letos v létě zrušil, bratislavský okresní soud Novotného poslal do vězení na pět let a čtyři měsíce.