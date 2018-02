Chovanec: SPD uspěla díky lžím, doporučím hlasovat pro odvolání Okamury

„Výroky Tomia Okamury jsou za hranou, no možná i za pěti hranami. Bude-li se hlasovat pro odvolání Okamury, budu hlasovat pro a doporučím to i na klubu,“ uvedl v pořadu Chovanec.



Šéf SPD totiž nedávno uvedl, že koncentrační tábor v Letech nebyl oplocený a lidé se v něm mohli volně pohybovat. Kvůli tomu na něj bylo podáno trestní oznámení.

Chovanec zároveň v pořadu kritizoval KDU-ČSL, která navrhla hlasování o odvolání Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny. Nelíbilo se mu, že strana svůj záměr nejdřív řekla médiím, nikoliv jiným stranám.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl, že Okamurovu omluvu zaznamenal a že mu připadá dostatečná. „Tvrdil, že to je nějaká dezinterpretace,“ uvedl Babiš.

„Tady bude zásadní postoj hnutí ANO, bez hlasů hnutí bude iniciativa KDU-ČSL pouze plácnutím do vody,“ konstatoval Chovanec.



Odvolat místopředsedu Sněmovny lze na písemný návrh alespoň dvou pětin všech poslanců. Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek v pořadu Partie televize Prima řekl, že vidí šanci na to, že nalezne potřebných 80 podpisů. Podporu lze podle něj očekávat od ODS, Starostů a nezávislých či TOP 09, mluvili o ní i Piráti a část ČSSD. Šéf klubu KSČM Pavel Kováčik řekl, že nebude dalším poslancům své strany cokoliv doporučovat, připojit se k iniciativě mohou, ale nemusí.

Koten: Pravda se dá vždy nějak přiohnout

Předseda poslaneckého bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) v debatě České televize uvedl, že lidovci se návrhem na odvání Okamury chtějí předvést. V pořadu opakovaně odmítl označování své strany za extremistickou. „Jsou pouze možnosti, které vidíme, že by se mohly stát. Nechceme nic zlého přivolávat, naopak chceme nastavit určitá bezpečnostní opatření, aby se to nestalo,“ řekl.

„V okamžiku, kdy chcete říkat pravdu, tak se dostanete do nějaké zprávy,“ dodal také na připomínku, že je hnutí zmíněno ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za poslední čtvrtletí loňského roku. „Pravda se dá vždy nějak přiohnout,“ prohlásil.

Poté, co se po zvolení prezidenta Miloše Zemana objevil Chovanec po boku šéfa SPD Tomia Okamury na pódiu po boku Zemana se spekulovalo o tom, zda tím strany nechtěly vyslat nějaký signál. To ale Chovanec odmítl.



SPD uspěla díky rozšíření lži, řekl Chovanec

„Šel jsem povzbudit svého přítele Miloše Zemana a do toho, koho on pozve na pódium, nemám možnost ani chuť zasahovat. Kdybych si měl vybrat, jestli tam má Okamura stát, tak by tam stát nemusel. Co se týče spolupráce s SPD, máme tak málo společného, že mě fascinuje, že někoho napadá, že bychom byli schopni tvořit volební uskupení,“ reagoval Chovanec.

SPD je podle něj strana, která měla úspěch, protože se jí podařilo rozšířit poměrně rozsáhlou lež. „Je tady dvanáct migrantů a oni za to získali 22 poslanců. SPD je populistická strana, jsem zvědavý na její volební výsledky, až téma migrace ochladne,“ uvedl Chovanec.

ANO a SPD komentují úmysl Lidovců odvolat Okamuru z funkce místopředsedy Sněmovny kvůli výrokům ohledně koncentračního tábora v Letech (6.2.2018):