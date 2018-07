Pokud mě vyloučí z klubu, složím mandát poslance, vzkázal Chovanec

„Předvolební sliby voličům, které odmítaly vládu s Andrejem Babišem, by měly být pro stranu závaznější. Ale možná to vidím špatně. Jsem připraven nést všechny následky,“ řekl Chovanec Právu.

Krajský výkonný výbor ČSSD v Plzni se podle Chovance usnesl, že by neměl vládu aktivně podpořit. Rozhodnutí, zda hlasovat proti nebo se schůze nezúčastnit, však nechal na něm. Už na setkání výboru podle svých slov avizoval, že je případně ochoten rezignovat na post poslance.

Odejít by měl například podle místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly. „Kolegům poslancům jsem nabídl, aby se bez mé účasti rozhodli, jestli mě z klubu vyloučí. Oni mi řekli, že to nechtějí a nepožadují a nevnímají to jako potřebné. Pokud by mě z klubu vyloučili, tak bych se mandátu okamžitě vzdal,“ uvedl v rozhovoru. „Abych tam seděl sám v rohu jako nezávislý poslanec? To je úplná blbost,“ dodal.

Proč podpořit vládu odmítl, vysvětlil Chovanec ve středu na svém facebookovém účtu.

„Je v zásadním konfliktu s mým svědomím, abych dnes umožnil vznik této vlády, kde sociální demokraté mají hrát nedůstojnou roli fíkového listu. Poslední měsíce jsem převážně mlčel a nechával novému vedení sociální demokracie prostor a čas. Bohužel, výsledky se nedostavily. Couvli jsme ze všech svých zásadních prohlášení. Zisk ministerstva vnitra nemohu, i jako bývalý ministr vnitra, považovat za úspěch, za nějž je dnes vydáván,“ uvedl v prohlášení.

Kritizoval toleranční smlouvu s komunisty i fakt, že vládu tvoří pouze čtyři zástupci sociální demokracie, přestože v koaliční smlouvě je, že ČSSD bude mít ministrů pět.

„Stejně alibisticky děláme, že nevidíme, když hnutí ANO podepisuje toleranční patent s komunisty. Nesouhlasím s argumentem, že ČSSD vstupem do problematické vlády zabrání nástupu ještě horších sil,“ napsal bývalý ministr vnitra (podrobnosti, proč Chovanec nepodpořil vládu čtěte zde).