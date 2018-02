Chovanec napsal spolustraníkům dopis. Varuje ČSSD před vstupem do vlády

„Doufal jsem, že se objeví silná, rozhodná a sjednocující osobnost, která bude schopna ČSSD změnit a vést. Bohužel, nikdo takový se neobjevil,“ konstatoval Chovanec s tím, že je i přesto rád za veliký zájem o funkce ve vedení strany. Podle něj to svědčí o tom, že je sociální demokracie silná a sebevědomá strana.

„U žádného z kandidátů ale nevidím vlastnosti, jež sociální demokracie dnes potřebuje nejvíce. Jde o dostatek životních zkušeností, manažerský talent, chuť pracovat a rozhodovat, vůli řešit kritické situace a odvahu říkat nepříjemné věci,“ uvedl Chovanec s tím, že nevidí ani žádnou silnou vizi o tom, co by měla sociální demokracie v současném světě reprezentovat.

Dále upozornil, že ČSSD v současnosti potřebuje především krizového manažera, který se bude straně a jejím problémům věnovat na sto procent. „Řada členů mi v posledních měsících dává najevo, že takovým krizovým manažerem jsem já,“ vysvětlil v dopise, proč jim tuto informaci sděluje.

Spolustraníky láká na styky se Zemanem

„Chci, ať je mezi námi od počátku jasno. Nemám ambici osobně zasednout v příští vládě. Jsem přesvědčen, že nový předseda ČSSD má sedět v Lidovém domě a pracovat na tom, aby se do ČSSD vrátil zpět život, chuť měnit svět a pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou,“ zdůraznil s tím, že k tomu by měl navštěvovat regiony.



Na závěr nevyloučil, že by do vlády strana neměla jít. Nicméně sociální demokraté by se podle něj měli stát ministry pouze za podmínek, že její program a prezentace bude důstojná. A upozornil spolustraníky, že nevěří, že je spasí, když budou ve vládě a pár z nich bude mít auto s řidičem.

Ve straně by pak sám Chovanec rád celou řadu věcí změnil. Například chce zaplatit dluhy, lépe hospodařit a změnit stanovy. Případné voliče by oslovil s pomocí transparentní kampaně. Sociální demokracie podle něj nemá být strana dávek, ale jistot. I přesto by rád stranu vrátil zpátky doleva. Střed podle něj již ovládají populisté a nové politické subjekty, které jsou atraktivnější.

„Jako předseda ČSSD budu chtít, abychom přestali ideově bloudit a vrátili se ke svým programovým kořenům. I proto budu usilovat, abychom měli dobrý vztah s prezidentem republiky, jehož vnímám jako bytostně levicového politika. A pokud hovořím o dobrý vztazích, pak tím myslím vyvážené vztahy postavené na vzájemném respektu,“ zdůraznil Chovanec.

Zároveň chce, aby jeho spolustraníci zvážili a diskutovali, koho budou podporovat či s kým půjdou do vlády. Připomněl, že na předchozí spolupráci s hnutím ANO strana doplatila, a proto není potřeba opakovat chyby. ČSSD by podle něj také neměla jít do vlády s trestně stíhaným politikem, protože to slíbili voličům.

„Za pár dní nás čeká sjezd, jenž rozhodne o další budoucnosti strany, kterou společně tvoříme. Chci Ti slíbit, že udělám vše pro to, abychom se za tuto budoucnost nestyděli a abychom na ČSSD opět mohli být hrdi!“ píše ve svém dopise adresovaném členům strany Chovanec.