Vrah Mikuš, který hodil tělo milenky do Orlíku, byl podmínečně propuštěn

„Je to čin, s kterým se nemůžu smířit do konce života,“ litoval bývalý lékař. Svoji milenku v roce 2007 omráčil plynovou pistolí, svázal ji a udusil. Její tělo pak hodil v truhle do Orlické přehrady. „Té, které jsem ublížil nejvíc, už má slova omluvy slyšet nemůže,“ řekl s tím, že trest přijal a pokorně jej vykonává.

Ve prospěch Mikuše ve středu hovořily nové posudky psychologa a psychiatra. „Podle zjištěných informací se domnívám, že žádná nebezpečnost není,“ řekl psychiatr Karel Hynek na adresu odsouzeného. „Není společensky nebezpečný, výkon odnětí svobody měl na něj pozitivní vliv,“ potvrdil psycholog Josef Pavlát. Další čtyři roky ve vězení by podle něj nic nezměnily.

Mikuš o podmínečné propuštění neúspěšně žádal už dříve. Z čtrnáctiletého trestu si dosud odseděl téměř jedenáct let. Během výkonu trestu Mikuš vystudoval bakaláře na teologické fakultě. Přestože jeho minulou žádost podpořila chvála z věznice a tvrdil, že činu upřímně lituje, soud jej loni propustit odmítl.

Znalec tehdy uvedl, že Mikuš je velmi inteligentní a ví, co se od něj očekává. Může proto kalkulovat ve vlastním zájmu a manipulovat s lidmi. „Soud nemohl odhlédnout od toho, jakého jednání se odsouzený dopustil. Dosud nebyl splněn výchovný vliv věznice ani samotný trest vůči poškozené,“ vysvětlila tehdy soudkyně zamítnutí žádosti.

Znalci, kteří vypovídali ve středu, se však závěry svých kolegů z listopadu 2016 zcela neztotožnili. Naopak vyzdvihli, že Mikuš se chce na svobodě starat o nemocného otce, má údajně zajištěné zaměstnání v sociálních službách a navázal i vztah se ženou.

Státní zástupce Richard Petrásek proto navrhl vypracování revizního posudku. Pro takový návrh neměl pochopení Mikušův advokát Jaroslav Ortman. „O propuštění nemůže rozhodovat znalec. Od toho je soud,“ upozorňoval. Státního zástupce osočil, že chce celé řízení jen protahovat. „Co se vleče, neuteče,“ glosoval Ortman. Další posudek nakonec označila za nadbytečný i předsedkyně senátu Markéta Binderová.

„Doba, kterou strávil ve výkonu trestu, byla dostatečná k tomu, aby prokázal své polepšení,“ zdůvodnila rozhodnutí o propuštění Binderová. Soud rozhodl o nejvyšší možné zkušební době, která činí sedm let. Na svobodě bude muset Mikuš spolupracovat také s probačními úředníky. Trestanec však zatím ruzyňskou věznici neopustí. Stížnost státního zástupce ještě musí projednat pražský městský soud. Pokud ji odmítne, bude Mikuš volný.

O podmínečné propuštění se loni snažil neúspěšně:

Marcelu Sekáčovou začali její příbuzní pohřešovat v únoru 2007. Lékař Vladimír Mikuš, její milenec, se ztratil zhruba ve stejné době. Policisté zjistili, že telefony této dvojice se naposledy hlásily do sítě z okolí Orlické přehrady.

Mikuš byl později podezírán z vraždy. Jelikož se však nenašlo tělo, nakonec ho soud uznal vinným jen z ublížení na zdraví s následkem smrti. Dostal šestiletý trest, proti verdiktu se ale odvolal a doufal, že Vrchní soud v Praze ho obžaloby zprostí. Jen několik dní předtím ale na Orlíku vyplavala bedna, v níž policisté našli tělo Sekáčové. Později si proto Mikuš vyslechl trest za vraždu.

