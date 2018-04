Peksa ve Švédsku nařkl Babiše, že rozkrádá dotace. Hrozí mu disciplinárka

O možném zahájení disciplinárního řízení informoval deník Právo. Na konci března se konalo společné zasedání delegace sněmovního zahraničního výboru a předsednictva švédského Výboru pro evropské záležitosti.

Při něm byla podle Peksy řeč i o rozpočtovém výhledu Evropské unie na následující sedmileté období a reformě evropské zemědělské politiky. Peksa jako jeden ze členů zahraničního výboru ostatním sdělil, že Babiš zneužívá a rozkrádá dotace. Svůj krok v pondělí hájil s tím, že cítil potřebu bránit zneužívání českých peněz i evropských dotací.

Nicméně Peksova slova se donesla až k Babišovi, kterému to měl sdělit jeho spolustraník Robert Králíček. Ten byl na společném zasedání obou výborů také přítomen. Králíček se prý obával, že Peksovo jednání by mohlo Česko poškodit. Navíc tvrzení pirátského poslance prý přítomné překvapilo.

„Vyjádření Mikuláše Peksy ve vztahu k mé osobě, že zneužívám a rozkrádám dotace, považuji s ohledem na zásadu presumpce neviny za urážku,“ řekl premiér v demisi Právu.

Peksa může přijít o 75 tisíc korun

Peksa se v pondělním tiskovém prohlášení bránil, že premiér obviněný z dotačních podvodů by neměl v Bruselu dojednávat dotace ve výši stovek miliard. A rozhodně by podle něj neměl dojednávat dotace v oblasti zemědělství, když vlastní obrovský agropodnik.



„Chápu, že pan premiér nechce, aby se o jeho střetu zájmů v zahraničí mluvilo. Ve fungující demokracii by ale takový premiér dávno odstoupil a morální zásady by mu vůbec nedovolily takto ponižovat politickou kulturu v zemi,“ konstatoval Peksa.

V následujících dnech by měl Peksovo chování řešit imunitní výbor. Pokud by rozhodl o záhájení disciplinárního řízení, může mu ve výsledku uložit finanční postih nebo ho vyzvat k omluvě.

Peksa by tak v krajním případě mohl za svá slova zaplatit až 75 900 korun, tedy celý svůj měsíční plat bez náhrad a příplatků. V takovém případě by vybrané peníze putovaly do státního rozpočtu.