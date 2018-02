Mikroplasty ohrožují i mořské obry. Žraloci jich spořádají až 200 za den

17:00 , aktualizováno 17:00

Miniaturní částečky plastů v mořích a oceánech ohrožují nejen malé druhy ryb, ale také velryby a žraloky veliké. Uvádí to aktuální studie zveřejněná v magazínu Trends in Ecology and Evolution. Do těl zvířat se z mikroplastů uvolňují toxické látky, které z dlouhodobého hlediska škodí zdraví.