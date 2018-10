Youtuber MikeJePán chce od státu půl milionu. Lhůtu však zmeškal o den

„O tom, co jsem během trestního stíhání psychicky prožíval, nechci mluvit před veřejností. Média neustále informují o lživých věcech – třeba, že půjdu do vězení,“ prohlásil v srpnu před soudem youtuber známý jako MikeJePán, který dnes k soudu nepřišel.

Původně se jmenoval Mikael Oganesjan, jméno si ale nechal úředně změnit. Nyní má 21letý muž v dokladech uvedeno Mike Ye Pán.

V jednací síni žádal, aby byl jediný přítomný novinář vykázán za dveře. Soudkyně Zdeňka Burdová to odmítla. K vyloučení veřejnosti podle ní nebyl zákonný důvod. „Chtěl jsem hovořit o mých návštěvách lékařů, nemocničních zařízení a tak podobně. Tam se vyskytují citlivé údaje, které by mohl kdokoliv zneužít,“ reagoval youtuber.

„Mohu říct, že jsem měl zdravotní obtíže, že jsem musel docházet k psychiatrovi, psychologovi. Rád bych o tom hovořil, ale nebudu hovořit před médii. Samozřejmě jsem trpěl i nespavostí, bolela mě hlava. Pokusím se to soudu sepsat a poslat písemně,“ dodal.

Mike Ye Pán má arménský původ, žije v Praze a natáčí videa, na kterých záměrně páchá dopravní přestupky. Pak se pře s městskou policií, aby divákům ukázal, že jsou na něj strážníci krátcí. Kvůli tomu měl napjaté vztahy například s tehdejším šéfem strážníků z Prahy 1 Miroslavem Stejskalem.



(Ne)řízení přes zákaz

V únoru 2016 zastavila Oganesjana v centru metropole hlídka městské policie. Youtuber trvá na tom, že to strážníci udělali bezdůvodně a účelově. Tvrdili mu, že při odbočování nepoužil blinkr, mladík má však důkaz o opaku (ukazuje to v úvodním videu).



Hlídka ovšem při kontrole zjistila, že Oganejsan řídí vozidlo, přestože mu to pražský magistrát v prosinci 2015 kvůli dřívějším přestupkům na půl roku zakázal.



Youtuber byl obžalován z maření výkonu úředního rozhodnutí a zamířil před soud. Tam se hájil, že neměl o právní moci uloženého zákazu tušení, protože záležitosti kolem svých dopravních přestupků svěřil zmocněnci.



Soudkyně Olga Kalašová mladíkovi neuvěřila. Podle ní bylo z některých jeho videí zřejmé, že o zákazu ví. V říjnu 2016 ho potrestala čtyřměsíční podmínkou a zákazem řízení na dva roky. Oganesjan se odvolal a uspěl. Vyšší instance vrátila případ na obvod a soudkyně musela věc v červnu 2017 řešit znovu.

„Poté, co si soud opatřil rozhodnutí Ministerstva dopravy, které rozhodlo (v dubnu 2017) o zastavení řízení z důvodu uplynutí doby, kdy již nelze přestupek projednat, je nesporné, že došlo ke změně v tom směru, že rozhodnutí, na základě kterého se měl obžalovaný dopustit trestného jednání, bylo od počátku zrušeno,“ uvedla Kalašová. Uložený zákaz řízení neplatil a Oganesjan ho proto nemohl porušit.



„Trestní jednání, pro které byl obžalovaný stíhán, tak pozbylo podkladu – byť ze zcela formálních důvodů. Bylo sice zjištěno, že se skutek stal, ale v současné době již není trestným činem,“ konstatovala soudkyně a 6. června 2017 youtubera pravomocně osvobodila.

„Když Kraus dostal milion...“

Ministerstvo spravedlnosti se následně Oganesjanovi omluvilo a zaplatilo mu náklady na obhajobu ve výši 11 850 korun. To však youtuberovi nestačí.



Žádá novou a přesněji formulovanou omluvu, kterou mu má ministerstvo poslat a ještě ji po dobu tří týdnů vyvěsit na svém webu. K tomu chce půl milionu korun za útrapy spojené s trestním stíháním.

Pokud jde o výši požadované částky, argumentuje Mike Ye Pán například rozsudkem ve sporu moderátora Jana Krause a vydavatelství Borgis s tím, že Kraus vysoudil za nepravdivý článek pojednávající o jeho údajném dopravním přestupku milion korun (odvolací soud později snížil částku na 300 tisíc korun).



Jak youtuber propásl zákonnou lhůtu 6. 6. 2017 - v trestní věci Oganesjana byl vyhlášen pravomocný zprošťující rozsudek. Youtuber si ho společně se svým obhájcem u soudu vyslechl. O den později (7. 6. 2018) se rozběhla zákonná šestiměsíční lhůta pro podání žaloby na odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou trestním stíháním. Lhůta končí 6. 12. 2018.

5. 12. 2017 - předposlední den lhůty. Youtuber se prostřednictvím advokáta obrátil na Ministerstvo spravedlnosti (MSp) s žádostí o odškodnění. Do doby, než MSp rozhodne, se běh lhůty zastavil. Úředníci žádali doplnění faktury za obhajobu, dostali ji totiž bez podpisu a razítka. Teprve pak ji proplatili.

Youtuber získal další čtyři měsíce (do dubna 2018), během kterých mohl žalobu, například z procesní opatrnosti, podat. Celkem měl tedy deset měsíců.

13. 4. 2018 - MSp poslalo advokátovi do datové schránky rozhodnutí. Požadované odškodnění za nemajetkovou újmu odmítlo jeho klientovi zaplatit. 15. 4. 2018 - advokát si zprávu vyzvedl (přečetl), předposlední den lhůty se znovu rozběhl. Žalobu bylo nutno podat podle soudu nejpozději dne 16. 4. 2018.

17. 4. 2018 - youtuber podal žalobu. Lhůta ale již uplynula. Podle názoru soudu je nárok promlčený.



„Půl milionu korun je pouze symbolická částka. Když to porovnám s tímto případem, nehrozilo mu (Krausovi) odnětí svobody, zákaz řízení, peněžitý trest. Já jsem byl reálně odsouzen. Shledávám podobnost s tímto případem zejména z toho důvodu, že v období od prosince 2015 do května 2018 jsem měl na YouTube kolem 74 600 000 zhlédnutí. Pan Jan Kraus měl kolem 24 milionů zhlédnutí. To znamená třikrát méně. Zároveň jsem byl desátou nejvyhledávanější osobou v České republice,“ uvedl v jednací síni Mike Ye Pán.



Odškodnění za nemajetkovou újmu ani nové omluvy se však nedomohl. Na podání žaloby měl ze zákona šest měsíců. V termínu se ale na soud neobrátil. Podle názoru soudu podal žalobu až den po uplynutí lhůty (konkrétní data najdete v boxu).

Youtubera v řízení před soudem zastupuje advokát Václav Voříšek. Ten odmítá, že lhůtu zmeškal. Soudkyni se snažil vysvětlil, že v době, kdy lhůta končila, byl v pracovní neschopnosti.



„Když jsem náhodou otevřel datovou schránku, vyhrnulo se na mě asi dvacet zpráv. Nemohl jsem být činný v řízení před soudy, nemohl jsem ani kontaktovat mého klienta,“ tvrdil advokát a dokládal to potvrzením od praktické lékařky.



Podle Voříška by se lhůta neměla počítat od vyhlášení pravomocného rozsudku, ale až od jeho písemného doručení. To, že v případě nemajetkové újmy trvá jen šest měsíců, vnímá jako protiústavní.

Zástupkyně žalovaného ministerstva Gabriela Nejedlá z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových tyto Voříškovy argumenty odmítla.



„Pracovní neschopnost právního zástupce nemůže mít vliv na běh promlčecí doby. Na vznesené námitce promlčení trvám, lhůta byla vypočtena v souladu se zákonem od data právní moci zprošťujícího rozsudku,“ říká Nejedlá.

S tímto názorem se ztotožnil i soud, který youtuberovu žalobu ve středu zamítl.



Stěžejní část vyhlášeného rozsudku (redakčně kráceno):

„16. dubna 2018 soud považuje za poslední den lhůty k podání žaloby (podána byla o den později, pozn. red.). I když se právní zástupce žalobce nacházel ve stavu pracovní neschopnosti, došlo k jeho přihlášení do datové schránky a vyzvednutí stanoviska ministerstva. Nic mu nebránilo v tom, aby dne 16. 4. 2018, v poslední den lhůty, podal žalobu, kde by pouze označil účastníky řízení, čeho se domáhá a odůvodnil to například jednou větou. Od soudu by následovala výzva k odstranění vad (doplnění žaloby). Což právní zástupce jistě ví,“ konstatovala po vyhlášení rozsudku soudkyně Zdeňka Burdová.



Mike Ye Pán už avizoval, že si zamítnutí žaloby nenechá líbit a pokud to bude nutné, požene spor třeba až k Ústavnímu soudu.



Youtuber MikeJePán přišel letos v květnu na YouTube o více než 300 tisíc odběratelů poté, co byl jeho kanál zablokován. Na dotaz iDNES.cz uvedl, že o dalším kanálu v České republice neuvažuje. V současné době publikuje na Instagramu, kde ho sleduje přes 140 tisíc lidí. Na jaře účinkoval v druhé řadě seriálu Zlatá mládež, který vysílala Česká televize.