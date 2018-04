Potřebujeme jednotu, usmiřte se s Katarem, tlačil Pompeo na Saúdy

„Jednota v oblasti Perského zálivu je potřebná a musíme jí dosáhnout,“ řekl Pompeo. O to, aby blokáda Kataru skončila, se snažil už předchozí šéf americké diplomacie Rex Tillerson, ale neúspěšně.



Saúdská Arábie společně se Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a Egyptem na počátku loňského června oznámily, že přerušují diplomatické styky s Katarem, a vyhlásily proti němu dopravní a obchodní blokádu. Jako důvod uvedly, že Katar podporuje teroristické organizace a Írán a destabilizuje bezpečnost v regionu. Katar obvinění odmítá.

Pompeo také se Saúdy podle amerického deníku The New York Times probíral jejich zapojení do konfliktu v Jemenu, kde proti sobě bojují šíitští Húsíové a jednotky věrné vládě prezidenta Abdara Rabbúa Mansúra Hádího.

Vládě od března 2015 pomáhá koalice v čele právě se sunnitskou Saúdskou Arábií. Húsíové se zase opírají o podporu Íránu. Válka si už vyžádala více než 10 tisíc životů a přinutila přes tři miliony lidí opustit domov.

Pompeo Saúdy vyzval, aby Jemencům umožnili přístup k humanitární pomoci a dalšímu zboží, stejně jako k palivu. Do saúdského království přijel ve stejný den, kdy Húsiové na jižní provincii Džizan vypálili osm raket a jednoho muže zabili.

Írán destabilizuje celý region, míní Pompeo

Saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr na společné tiskové konferenci s Pompeem zmínil, že je potřeba uvalit další sankce na Írán. Zdůvodnil to mimo jiné chováním Teheránu, který podle obou ministrů podporuje šíitské povstalce v Jemenu útočící na Saúdskou Arábii. Írán podporu rebelů v Jemenu popírá.

„Podporujeme Trumpovu politiku vůči Íránu, zejména pokud jde o jadernou dohodu,“ dodal saúdskoarabský ministr. Dohodu s Íránem o jeho jaderném programu uzavřely světové mocnosti (Rusko, Čína, Německo, Británie, Francie, EU a USA) v roce 2015 ještě za předchozího prezidenta Baracka Obamy.

Současný prezident Donald Trump ji kritizuje a zvažuje za USA její vypovězení navzdory nesouhlasu ostatních signatářů. Jestliže se mezinárodní společenství neshodne na potřebě dokument vylepšit tak, aby zajistil, že Írán nikdy nevyrobí jadernou zbraň, USA od smlouvy s Teheránem odstoupí, řekl v neděli Pompeo saúdskoarabským vůdcům.

„Írán podporuje milice a teroristické skupiny. Dodává zbraně rebelům v Jemenu a podporuje rovněž vražedný Asadův režim (v Sýrii),“ dodal Pompeo.

O možném odstoupení USA od jaderné dohody hovořil později i v Jeruzalémě po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. „Prezident (Donald) Trump to řekl jasně: Ta dohoda je velmi špatná. Administrativa se ji snaží změnit a pokud se to nepovede, tak se z ní Trump stáhne,“ řekl Pompeo.

Evropské špičky podpořily dohodu Mezinárodní dohoda s Íránem o jeho jaderném programu má jisté mezery, ale je nejlepším způsobem, jak Teherán odradit od získání jaderné zbraně. Shodli se na tom v nedělním telefonickém rozhovoru britská premiérka Theresa Mayová, francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová.

Podle deníku The Times of Israel rovněž uvedl, že USA jsou znepokojeny eskalací íránských hrozeb vůči Izraeli. Netanjahu před novináři označil Írán za „nejhorší hrozbu světu“, tato země podle něj představuje „sňatek militantního islámu s jadernými zbraněmi“.



Už 14. května mají Spojené státy přesunout svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, což Trump oznámil loni v prosinci a vyvolal tím bouřlivé protesty nejen v muslimském světě. Slavnostního přemístění americké ambasády, které se má konat v den 70. výročí vzniku státu Izrael, by se mohl zúčastnit i americký prezident.