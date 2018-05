Prosazujte naši politiku pevně a agresivně, vyzval nový šéf diplomacie USA

Americká diplomacie by podle Pompea měla znovu nabýt svou hrdost. Diplomaté by měli jednat s přesvědčením, že „americká věc“ je správná.

„Hrdost není drzost ani chvástání, je to důvěra v sebe sama a ve vlastní ideje. V našem případě je to zásadní oprávněnost amerických postojů. Je to agresivnost podložená odůvodněným vědomím, že naše věc je správná a mimořádná, že je založená na nejvlastnějších amerických zásadách,“ řekl ministr.



Hrdí a sebejistí

Úkolem americké diplomacie je podle Pompea pečovat o společenství lidské důstojnosti, osobní svobody, demokracie, národní svrchovanosti a vlády práva. Úkolem je zároveň zmařit snahy těch, kdo chtějí tyto hodnoty ničit.

„Musíme být hrdí a sebejistí, pokud jde o Ameriku a její hodnoty. Tuto diplomatickou hrdost bychom měli donést až na konec světa s pokorou a šlechetností, se zkušeností a odvahou, kterou všichni máte,“ řekl ministr svým kolegům.

Teze o návratu „hrdosti“ americké politiky je podle agentury AP Pompeovým oblíbeným heslem, které mnozí zaměstnanci ministerstva přijali s úlevou. Vidí v ní ústup od politiky exministra Tillersona, který se uchýlil k výrazným rozpočtovým škrtům a k omezování diplomatického personálu.

Pompeo už některá Tillersonova rozhodnutí zrušil. Odvolal šestnáctiměsíční zákaz přijímání nových pracovníků a znovu povolil manželkám diplomatů, aby byly zaměstnány na velvyslanectvích USA v cizině. „Máme štěstí, že náš prezident si cenní síly diplomacie a rozumí jí, že ví, že musíme využívat všechny zbraně našeho diplomatického arzenálu,“ řekl Pompeo.

Tillerson nepřímo kritizoval Trumpa

Slyšet o sobě ve středu nechal i bývalý ministr zahraničí Rex Tillerson. Jeho projev na vojenské akademii ve Virginiia označují americká média za skrytý útok na prezidenta Donalda Trumpa . Bývalý šéf diplomacie, kterého prezident v březnu z úřadu uvolnil, varoval před ohrožením americké demokracie, které by mohla vyvolat „národní krize poctivosti a etiky“.

Tillerson poukázal na opakující se útoky na prokazatelná fakta, které by mohly Ameriku připravit o její svobodu. Jedině společnost schopná prosazovat pravdu a vyvracet „alternativní realitu“ může být podle bývalého ministra zahraničí svobodná.

Šestašedesátiletý politik a manažer Trumpa nejmenoval, ale podle agentury AP jeho kritika očividně mířila na prezidenta USA. Tillerson varoval před lidmi, kteří „odmítají nebo ignorují osvědčené spojence a popírají, že zásady volného obchodu prospívají globálnímu růstu“.