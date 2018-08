Nový lék může utlumit trýznivé migrény. Doktoři je zlehčují, tvrdí ženy

Injekce Erenumab, o které informovala BBC, blokuje mozkové receptory, jež migrénu spouští. Lék se jednou za měsíc vpichuje pod kůži, 17. května jej k využívání schválil americký lékový úřad Food and Drug Administration.

Co je migréna Chronické onemocnění, které je charakteristické silnými bolestmi hlavy, které doprovázejí další příznaky, jako je světloplachost, zvracení nebo nevolnost.

„Po 15 letech tu máme specifický lék na migrénu. Je unikátní v tom, že zabrání spuštění migrenozní ataky. Ostatní léky migrénu dokážou jen potlačit,“ uvedl Tomáš Moravec z české pobočky farmaceutické společnosti Novartis, která lék vyvinula a prodává.



Vědci lék testovali 24 týdnů na 955 lidech. Pacienty rozdělili do tří skupin – dvěma z nich pravidelně dávali určitou dávku přípravku, jedna skupina dostávala placebo. U pacientů s vyššími dávkami Erenumabu se průměrný počet dnů s migrénou snížil z více než osmi na necelé čtyři za měsíc.

Lék s obchodním názvem Aimovig stojí v USA pro lidi bez zdravotního pojištění měsíčně necelých 600 dolarů. Podle Moravce jej schválila i Evropská komise.

V Česku budou protimigrénové injekce v omezeném režimu dostupné od konce letošního roku, příští rok jej už zřejmě budou moci běžně předepisovat lékaři. Zatím není jasné, kolik budou stát, ani to, zda jej budou hradit pojišťovny.

Peklo jménem migréna

Pro některé nemocné jsou migrénové záchvaty velmi vyčerpávající. „Migréna. Mrazí mě v zádech, jen když slyším to slovo. Migréna je pro mě peklem. Z každého záchvatu mám strach. Bojím se té bolesti a bezmoci. Mám dvě děti a bez pomoci manžela bych se o ně nezvládla postarat,“ svěřila se iDNES.cz Martina Žáčková, která trpí migrénami od 14 let.

„Záchvat začíná vždycky stejně. Začnu špatně vidět, špatně mluvím, nerozumím tomu, co mi kdo říká. Brní mi jazyk a vím, že začíná peklo na několik hodin. Zvracím a musím ležet v posteli v tichu a tmě. Snažím se tu bolest zaspat a doufám, že to nebude trvat dlouho,“ doplnila Žáčková.

Vědci z University of Arizona díky výzkumu krys publikovaném v dubnu zjistili, že ženy trpí migrénami třikrát častěji než muži. Důvody jsou nejasné.

„Častější výskyt migrén u žen si můžeme dát do souvislosti s ženským pohlavním hormonem estrogenem. Migrénou můžou trpět ve spojení s jejich menstruačním cyklem. Na vině může být také užívání hormonální antikoncepce,“ vysvětluje neuroložka Blanka Kykalová z pražské Nemocnice Na Homolce.



„Na základě našich zjištění se domníváme, že ženy jsou náchylnější k migréně, protože větší výkyvy pohlavních hormonů vedou ke změnám v hladině látky NHE1,“ vysvětlila pro BBC výzkumná pracovnice Emily Gallowayová.

Porucha žen z nižších tříd, mysleli si v 19. století

Podle serveru BBC mají někteří lékaři tendenci ženskou bolest zlehčovat. V 19. století věřili, že je migréna poruchou žen z nižších tříd. Bolesti hlavy přisuzovali každodenní péči o domácnost, nedostatku spánku, kojení a podvýživě. Ženy s migrénami často čelily posměškům a byly označovány za hysterické a neurotické.

„Lékař v nemocnici mi řekl: ‚Jste žena, musíte něco vydržet. Pokud nezvládnete ani bolest hlavičky, radši ani nechoďte rodit‘,“ popsala pro iDNES.cz Klára Svobodová. Dodala, že se setkala i s nepochopením od spolužáků, učitelů ve škole a dokonce i od pracovníků záchranky. „Řekli mi, že jsem hypochondr a že zbytečně vyvádím,“ uvedla.

Americký neurolog Harold Wolff popsal výrazný rozdíl ve vnímání žen a mužů s migrénou. Když měl muž migrénu, lidé jej často označovali za ctižádostivého a úspěšného. U ženy zmiňovali nepřijetí její ženské úlohy a problémy se sexem.

Myšlenky na sebevraždu

BBC upozornila na několik studií, podle kterých se migrény mohou pojit s psychiatrickými nemocemi včetně bipolární poruchy. Lidé s migrénami mají 2,5krát vyšší pravděpodobnost, že se u nich vyskytne úzkostná porucha. U pacientů s depresí je třikrát vyšší riziko, že někdy prodělají migrénový záchvat.

Podle Kykalové však není souvislost migrén a duševních onemocnění častá, ani významná. „Migréna se však sdružuje s úzkostí, stresem, napětím a ty mohou být vyvolávací příčinou migrény,“ doplnila neuroložka.

Jeden z šesti pacientů s migrénou podle BBC někdy přemýšlí na sebevraždu. „Při migréně jsem schopná jenom ležet, protože každý pohyb je utrpení. V tichu a tmě. S obkladem na hlavě. A čekám a čekám, až to skončí. Bolestí pláču a v tu chvíli chci tlouct hlavou do zdi. Strašně to bolí,“ popsala své zážitky migrenička Lucie Gabrielová.



„Bojím se, že pokud budu mít záchvaty častěji, tak přijdu o práci, rodinu nebo přátele. Jsem závislá na svém okolí a mám strach, že je s těmi migrénami přestanu bavit, prostě jim polezu na nervy. Kompletně mi to překopalo život. Nedokončila jsem školu kvůli absencím, vyhodili mě z práce a přestalo se se mnou bavit hodně přátel, protože nemůžu kvůli migréně pít alkohol nebo chodit na festivaly,“ doplnila Svobodová.

Migréna zůstává jednou z nejhůře financovaných nemocí na světě, přestože jsou na její léčbu potřeba vysoké náklady. „Nejeví se jako závažná nemoc, neohrožuje pacienty na životě. Není tedy v popředí zájmu. Migrénou však trpí 10 procent populace, kterou ničí. Tristní je také počet dní, kdy jsou pacienti mimo pracovní proces,“ vysvětlil Josef Bednařík, přednosta Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.

Pulzující bolest hlavy patří k nejstarším onemocněním lidské rasy. Podle BBC jsou v Egyptě zdokumentovány už ve 12. století před naším letopočtem. Skutečný objev migrény se však připisuje až řeckému lékaři Aretaeovi z Kappadokie, který ve druhém století přesně popsal jejich symptomy. Někteří lékaři v historii doporučovali k léčbě migrény vrtání otvorů do lebky, aby z ní unikli zlí duchové.