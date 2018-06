Italové zadrželi dvě lodě německých neziskovek, které převážely migranty

„Lodě Lifeline a Seefuchs budou zadrženy italskou vládou a nasměrovány do našich přístavů, abychom ověřili, pod jakou vlajkou plují,“ oznámilo Toninelli. Loď Seefuchs patří podle italských médií německé nevládní organizaci Sea Eye, rovněž se pohybovala u libyjských břehů, ale migranty na palubu tentokrát nenalodila.



Ministr vnitra Salvini, který po nedávném nástupu do úřadu zahájil tvrdou politiku v zájmu snížení masového přílivu migrantů do Itálie, ve čtvrtek na sociální síti oznámil, že loď organizace Lifeline se do jeho země za žádnou cenu nedostane. Už o víkendu posádku této lodi varoval, aby nenaloďovala migranty a nevozila je do Itálie. Římská vláda kritizuje nevládní organizace, že svými akcemi nahrávají pašerákům.

„Ať je odvezou do Nizozemska, Gibraltaru, Británie, Španělska, nebo Francie, kam budou chtít,“ řekl Salvini na videu zveřejněném na sociální síti Facebook. Podle Salviniho italská pobřežní stráž ve spolupráci s libyjskou posádkou lodi organizace Lifeline vyzvala, aby zůstali tam, kde jsou, tedy u libyjských břehů.

Salvini rovněž uvedl, že z fotografií z moře je jasné, že loď pluje pod nizozemskou vlajkou. To však popřelo nizozemské zastoupení při EU. „Loď Lifeline i Seefuchs jsou vlastněné německými nevládními organizacemi a v registru lodí plujících pod naší vlajkou nejsou,“ uvedlo zastoupení na Twitteru. „Sdílíme obavy Itálie z neustávajícího přílivu migrantů přes Středozemní moře, z vedlejších efektů záchranných operací i ze situace, kterou Itálie zažívá jako první země příchodu migrantů,“ dodalo.

Už o víkendu, kdy se obě lodi chystaly u Libye migranty zachraňovat z vratkých člunů, Salvini avizoval, že tyto ani žádné další lodě zahraniční nevládní organizace nepustí do Itálie. Podobně to udělal před dvěma týdny v případě lodi Aquarius se 629 migranty, které nakonec přijalo Španělsko.

Kvůli kauze lodi Aquarius Itálii kritizovali ochránci lidských práv i francouzský prezident Emmanuel Macron, který Řím obvinil z cynismu. Ani Francie však lodi nenabídla svůj přístav, až posléze nabídla Španělsku pomoc s převzetím migrantů z této lodi.

Italský ministr dopravy Toninelli ve čtvrtek uvedl, že loď organizace Lifeline „se pohybuje v libyjských vodách a porušuje pravidla mezinárodního práva“. Podle Toninelliho nalodilo toto plavidlo přes dvě stovky migrantů, aniž má technické možnosti pro „zajištění jejich bezpečnosti“.

Organizace Lifeline popřela, že by její záchranná operace byla nelegální. „Lifeline žádá o bezpečný přístav pro 224 lidí zachráněných v mezinárodních vodách, v souladu s mezinárodními zákony,“ uvedla organizace na Twitteru s tím, že její loď byla nejlépe vybaveným plavidlem na místě v dané situaci.