Polsko a Maďarsko se připojily k Babišovi: Dohodu o migrantech nemáme

Reagoval tak na zprávu agentury DPA, podle které německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že od 14 členských zemí Evropské unie, včetně České republiky, Polska a Maďarska, získala příslib dohody o urychleném vracení migrantů. Český premiér Andrej Babiš jakékoli jednání s Berlínem na toto téma popřel, česká vláda by se podle něj k takové dohodě nepřipojila.



„Nejsou tu žádné nové dohody ohledně přijímání žadatelů o azyl ze zemí EU. Potvrzujeme to, stejně jako Česká republika a Maďarsko,“ řekl Lompart agentuře Reuters.

Maďarský premiér Viktor Orbán už v sobotu zprávu o tom, že je jeho země připravena takovouto dohodu podepsat, označil za „obvyklé politické blafování“. „Je nemožné, aby migrant vstoupil do Maďarska bez toho, že předtím vstoupí do jiné členské země EU,“ uvedl mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács. Upozornil, že, Německo se již v roce 2015 snažilo z Maďarska udělat takzvanou první zemi vstupu. „Již tehdy jsme to odmítli“, dodal.